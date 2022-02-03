Silicon Motion: твердотельные накопители с PCIe 5.0 станут массовыми не раньше 2024 года

По мнению компании Silicon Motion, одного из основных производителей контроллеров для SSD, массовый переход на использование интерфейса PCIe 5.0 в твердотельных накопителях произойдёт не ранее 2024 года. Производитель сообщил, что первые потребительские продукты с поддержкой нового стандарта будут выпущены уже в этом году, однако они будут рассчитаны в первую очередь на энтузиастов.

Источник изображения: Silicon Motion

Интерфейс PCIe 5.0 поддерживается уже присутствующими на рынке процессорами Intel Alder Lake, а также появится в грядущих чипах AMD Ryzen 7000 (Raphael). Однако в Silicon Motion считают, что эти преимущества будут доступных только в флагманских сегментах этих платформ, поскольку ведущие OEM-производители не планируют внедрять новый стандарт PCIe в массовом сегменте ПК до 2024 года.

Сама Silicon Motion и её партнёры планируют выпустить первые накопители на базе контроллера SM2508 с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4 ближе к концу текущего года. Эти устройства смогут предложить скорость передачи данных до 13 Гбайт/с. Продуктам на базе SM2508 придётся конкурировать с решениями базе контроллеров InnoGrit IG5666 и Phison PS5026-E26 с аналогичными характеристиками. Все эти новинки должны быть в состоянии предложить максимальный уровень производительности и будут доступны только в сегменте «для энтузиастов», то есть по высокой цене.

Обычным пользователям ПК в течение 2022–2023 годов придётся довольствоваться только твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe 4.0 x4, поскольку OEM-производители пока не горят желанием реализовывать передовые функции PCIe 5.0 в массовом сегменте недорогих решений.

«Весьма вероятно, что стандарт PCIe 4.0 продержится на рынке ещё несколько лет, поскольку Intel и AMD продолжают выпускать новые процессоры с поддержкой этого стандарта. Мы также готовим к запуску третье поколение контроллера с поддержкой PCIe 4.0 и планируем его выпустить в следующем году, до перехода на PCIe 5.0 годом позже», — отметил исполнительный директор Silicon Motion Уоллес Коу (Wallace Kou) в ходе финансового отчёта компании на прошлой неделе.

Silicon Motion уже разрабатывает флагманский контроллер SM2507 с поддержкой PCIe 5.0 для массового сегмента ПК и ноутбуков. Производитель планирует его выпустить в 2024 году. До этого момента компания также планирует выпустить контроллер SM8366 для твердотельных накопителей корпоративного уровня с поддержкой интерфейса PCIe 5.0. Поставки образцов данного чипа должны начаться во второй половине текущего года, а первые продукты на его основе появятся в 2023-м.



