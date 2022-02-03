AMD заразила аналитиков оптимизмом — все прогнозируют рост курса акций компании

Вчера компания AMD опубликовала отчёт за последний квартал 2021 года и представила прогнозы на 2022 год. Итоги прошлого года превзошли ожидания аналитиков, да и прогнозы на будущее оказались очень оптимистичными — компания планирует нарастить выручку более чем на 30 %. В результате практически все крупные аналитические компании повысили прогноз по курсу акций компании, а также многие из них отметили ценные бумаги AMD как «рекомендованные к покупке».

Аналитики обратили внимание, что AMD смогла справиться в прошлом году с дефицитом и уверенно наращивает поставки в разных сегментах. «Несмотря на всевозможные проблемы, связанные с поставками, AMD добилась значительного успеха и роста, а также рассчитывает на очень сильный рост в 2022 году, — сказал аналитик BMO Capital Markets Амбриш Сривастава (Ambrish Srivastava) в записке для инвесторов. — Прогнозы на 2022 год кажутся сбалансированными и основаны на продолжающемся уверенном росте и увеличении продаж на серверном рынке, а также в игровых консолях, графике и ПК».

В свою очередь аналитик Мэтью Рамзи (Matthew Ramsay) из Cowen отметил, что AMD, должно быть, заключила соглашения с TSMC и обеспечила себе достаточно мощностей под производство чипов в 2022 году: «Мы считаем, что уверенность [AMD] в том, что в 2022 году рост в годовом исчислении составит более 30 %, указывает на прочность отношений AMD с TSMC и уверенность в том, что она забронировала необходимый [объём полупроводниковых] пластин для поддержки этого устойчивого спроса».

Также аналитики видят перспективы в закрытии сделки по поглощению компанией AMD разработчика FPGA-чипов Xilinx. «Мы полагаем, что AMD воспользуется своими последними соглашениями в цепочках поставок для обеспечения пластин, в которых Xilinx так отчаянно нуждается, — сказал Кристофер Ролланд (Christopher Rolland) из Susquehanna Financial. — Мы отметили, что время выполнения заказа для многих продуктов Xilinx сейчас составляет более 70 недель, усилия AMD должны помочь исправить ситуацию, что создаст ценный источник роста».

На момент написания данного материала курс акций AMD составлял $122,76, после публикации отчёта они выросли более чем на 5 %. Ниже представлены старые и новые целевые цены акций, предложенные аналитиками:

Cowen подняла со $150 до $160

Jefferies подняла со $145 до $155

BMO Capital подняла со $120 до $130

Craig-Hallum подняла со $150 до $160

Susquehanna подняла со $175 до $180

KeyBanc подняла со $155 до $165

Raymond James поднял со $140 до $160

Mizuho подняла со $150 до $160

Truist подняла со $128 до $144

Deutsche Bank поднял со $120 до $140

Как видно, инвесторы верят в AMD и её способность продолжать уверенный рост. У компании действительно есть для этого все возможности. Например, что в этом году ожидается выход ряда значимых продуктов, в том числе новой настольной платформы Socket AM5 и процессоров Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. В серверном сегменте ожидается выход чипов Epyc Genoa. И это лишь малая часть.



