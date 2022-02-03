AMD заразила аналитиков оптимизмом — все прогнозируют рост курса акций компании

AMD заразила аналитиков оптимизмом — все прогнозируют рост курса акций компании

Вчера компания AMD опубликовала отчёт за последний квартал 2021 года и представила прогнозы на 2022 год. Итоги прошлого года превзошли ожидания аналитиков, да и прогнозы на будущее оказались очень оптимистичными — компания планирует нарастить выручку более чем на 30 %. В результате практически все крупные аналитические компании повысили прогноз по курсу акций компании, а также многие из них отметили ценные бумаги AMD как «рекомендованные к покупке».

Аналитики обратили внимание, что AMD смогла справиться в прошлом году с дефицитом и уверенно наращивает поставки в разных сегментах. «Несмотря на всевозможные проблемы, связанные с поставками, AMD добилась значительного успеха и роста, а также рассчитывает на очень сильный рост в 2022 году, — сказал аналитик BMO Capital Markets Амбриш Сривастава (Ambrish Srivastava) в записке для инвесторов. — Прогнозы на 2022 год кажутся сбалансированными и основаны на продолжающемся уверенном росте и увеличении продаж на серверном рынке, а также в игровых консолях, графике и ПК».

В свою очередь аналитик Мэтью Рамзи (Matthew Ramsay) из Cowen отметил, что AMD, должно быть, заключила соглашения с TSMC и обеспечила себе достаточно мощностей под производство чипов в 2022 году: «Мы считаем, что уверенность [AMD] в том, что в 2022 году рост в годовом исчислении составит более 30 %, указывает на прочность отношений AMD с TSMC и уверенность в том, что она забронировала необходимый [объём полупроводниковых] пластин для поддержки этого устойчивого спроса».

Также аналитики видят перспективы в закрытии сделки по поглощению компанией AMD разработчика FPGA-чипов Xilinx. «Мы полагаем, что AMD воспользуется своими последними соглашениями в цепочках поставок для обеспечения пластин, в которых Xilinx так отчаянно нуждается, — сказал Кристофер Ролланд (Christopher Rolland) из Susquehanna Financial. — Мы отметили, что время выполнения заказа для многих продуктов Xilinx сейчас составляет более 70 недель, усилия AMD должны помочь исправить ситуацию, что создаст ценный источник роста».

AMD заразила аналитиков оптимизмом — все прогнозируют рост курса акций компании

На момент написания данного материала курс акций AMD составлял $122,76, после публикации отчёта они выросли более чем на 5 %. Ниже представлены старые и новые целевые цены акций, предложенные аналитиками:

  • Cowen подняла со $150 до $160
  • Jefferies подняла со $145 до $155
  • BMO Capital подняла со $120 до $130
  • Craig-Hallum подняла со $150 до $160
  • Susquehanna подняла со $175 до $180
  • KeyBanc подняла со $155 до $165
  • Raymond James поднял со $140 до $160
  • Mizuho подняла со $150 до $160
  • Truist подняла со $128 до $144
  • Deutsche Bank поднял со $120 до $140

Как видно, инвесторы верят в AMD и её способность продолжать уверенный рост. У компании действительно есть для этого все возможности. Например, что в этом году ожидается выход ряда значимых продуктов, в том числе новой настольной платформы Socket AM5 и процессоров Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. В серверном сегменте ожидается выход чипов Epyc Genoa. И это лишь малая часть.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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