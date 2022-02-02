Corsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake

Corsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake

Компания Corsair анонсировала настольный компьютер Vengeance i7300, разработанный для любителей игр. В новинке использованы аппаратная платформа Intel и операционная система Windows 11 Home.

Источник изображений: Corsair

Установлена материнская плата на наборе системной логики Intel Z690. «Сердце» десктопа — процессор Core i7-12700K поколения Alder Lake. Чип содержит 12 вычислительных ядер (восемь производительных и четыре энергоэффективных) с возможностью одновременной обработки до 20 потоков инструкций. Максимальная тактовая частота в режиме Turbo составляет 5,0 ГГц. Использовано жидкостное охлаждение.

Corsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake

В состав графической подсистемы включён ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Объём оперативной памяти DDR5-4800 составляет 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт), вместимость твердотельного накопителя NVMe — 1 Тбайт.

В оснащение включены сетевой адаптер 2.5G Ethernet, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Питание обеспечивает блок мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold.

Corsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake

В число доступных интерфейсов входят порты USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 2.0, DisplayPort, HDMI, гнездо RJ45 для сетевого кабеля и аудиогнёзда. Информации об ориентировочной цене пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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