Corsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake

Компания Corsair анонсировала настольный компьютер Vengeance i7300, разработанный для любителей игр. В новинке использованы аппаратная платформа Intel и операционная система Windows 11 Home.

Источник изображений: Corsair

Установлена материнская плата на наборе системной логики Intel Z690. «Сердце» десктопа — процессор Core i7-12700K поколения Alder Lake. Чип содержит 12 вычислительных ядер (восемь производительных и четыре энергоэффективных) с возможностью одновременной обработки до 20 потоков инструкций. Максимальная тактовая частота в режиме Turbo составляет 5,0 ГГц. Использовано жидкостное охлаждение.

В состав графической подсистемы включён ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Объём оперативной памяти DDR5-4800 составляет 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт), вместимость твердотельного накопителя NVMe — 1 Тбайт.

В оснащение включены сетевой адаптер 2.5G Ethernet, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Питание обеспечивает блок мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold.

В число доступных интерфейсов входят порты USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 2.0, DisplayPort, HDMI, гнездо RJ45 для сетевого кабеля и аудиогнёзда. Информации об ориентировочной цене пока нет.



