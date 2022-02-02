Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Неизвестный коллекционер приобрёл на французском eBay за €4650 один из немногих сохранившихся прототипов дискретного графического ускорителя Intel Larrabee. По словам продавца, это единственный сохранившийся рабочий экземпляр видеокарты.

Источник изображений: eBay France / leodanmarjod

Работоспособность карты подтверждает изображение окна загрузки её BIOS. Однако для неё нет драйвера. Каким образом продавец заполучил эту карту — не уточняется. Но на предоставленных фотографиях видно, что это инженерный образец, предназначенный исключительно для внутреннего использования.

Larrabee была экспериментом компании Intel середины 2000-х годов по созданию гибридных графических ускорителей для вычислений (GPGPU). Разработка шла отдельно от проекта, который впоследствии лёг в основу встроенной графики Iris Pro (Intel HD Graphics). В отличие от конкурентов NVIDIA и ATI (ныне AMD Radeon) Larrabee использовал x86-совместимые инструкции CPU и специализированные компоненты по рендерингу графики GPU, представляя собой гибрид между многоядерными центральными и графическими процессорами. В теории эти особенности позволяли Larrabee быть более гибким в решениях тех или иных задач, а не использоваться только для игр или вычислений.

Чипы Larrabee во многом заимствовали дизайн процессоров Pentium, но в изменённом виде. В составе этих чипов использовалось 32 (или 24 в урезанной версии) ядра, каждое из которых поддерживало одновременную обработку четырёх потоков с четырьмя копиями каждого регистра процессора, а также обладало 512-битным векторным вычислительным блоком (VPU). Larrabee получил 1024-битную (512 бит в каждом направлении) кольцевую шину для связи между ядрами и памятью. Утверждалось, что 25 ядер было бы достаточно для запуска игры Gears of War от Xbox 360 без сглаживания.

Возможности Larrabee теоретически позволяли запускать собственную операционную систему. Однако графическая производительность на фоне конкурентных решений, представленных к тому моменту на рынке, была заметно ниже. В итоге проект лёг на полку в 2009. Тем не менее проект видеоускорителей общего назначения, к коим относился Larrabee, эхом откликается в таких современных продуктах, как CUDA — программно-аппаратной архитектуре параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность видеокарт NVIDIA.

В 2011 стало известно, что наработки Larrabee перекочевали в подразделение суперкомпьютерных вычислений Intel и были воплощены в графическом процессоре Knights Corner, в 2012 году переименованном в Xeon Phi. Эти чипы использовались до 2019 года и применялись в таких суперкомпьютерах, как Cori в Национальном вычислительном центре энергетических исследований и китайском Tianhe-2, возглавлявшем список самых быстрых суперкомпьютеров в мире с июня 2013-го по ноябрь 2015 года.



