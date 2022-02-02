Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Неизвестный коллекционер приобрёл на французском eBay за €4650 один из немногих сохранившихся прототипов дискретного графического ускорителя Intel Larrabee. По словам продавца, это единственный сохранившийся рабочий экземпляр видеокарты.

Источник изображений: eBay France / leodanmarjod

Работоспособность карты подтверждает изображение окна загрузки её BIOS. Однако для неё нет драйвера. Каким образом продавец заполучил эту карту — не уточняется. Но на предоставленных фотографиях видно, что это инженерный образец, предназначенный исключительно для внутреннего использования.

Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Larrabee была экспериментом компании Intel середины 2000-х годов по созданию гибридных графических ускорителей для вычислений (GPGPU). Разработка шла отдельно от проекта, который впоследствии лёг в основу встроенной графики Iris Pro (Intel HD Graphics). В отличие от конкурентов NVIDIA и ATI (ныне AMD Radeon) Larrabee использовал x86-совместимые инструкции CPU и специализированные компоненты по рендерингу графики GPU, представляя собой гибрид между многоядерными центральными и графическими процессорами. В теории эти особенности позволяли Larrabee быть более гибким в решениях тех или иных задач, а не использоваться только для игр или вычислений.

Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Чипы Larrabee во многом заимствовали дизайн процессоров Pentium, но в изменённом виде. В составе этих чипов использовалось 32 (или 24 в урезанной версии) ядра, каждое из которых поддерживало одновременную обработку четырёх потоков с четырьмя копиями каждого регистра процессора, а также обладало 512-битным векторным вычислительным блоком (VPU). Larrabee получил 1024-битную (512 бит в каждом направлении) кольцевую шину для связи между ядрами и памятью. Утверждалось, что 25 ядер было бы достаточно для запуска игры Gears of War от Xbox 360 без сглаживания.

Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Возможности Larrabee теоретически позволяли запускать собственную операционную систему. Однако графическая производительность на фоне конкурентных решений, представленных к тому моменту на рынке, была заметно ниже. В итоге проект лёг на полку в 2009. Тем не менее проект видеоускорителей общего назначения, к коим относился Larrabee, эхом откликается в таких современных продуктах, как CUDA — программно-аппаратной архитектуре параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность видеокарт NVIDIA.

Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

Единственный рабочий образец необычной видеокарты Intel Larrabee продали за €4650

В 2011 стало известно, что наработки Larrabee перекочевали в подразделение суперкомпьютерных вычислений Intel и были воплощены в графическом процессоре Knights Corner, в 2012 году переименованном в Xeon Phi. Эти чипы использовались до 2019 года и применялись в таких суперкомпьютерах, как Cori в Национальном вычислительном центре энергетических исследований и китайском Tianhe-2, возглавлявшем список самых быстрых суперкомпьютеров в мире с июня 2013-го по ноябрь 2015 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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