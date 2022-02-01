Продажи ноутбуков в 2021 году выросли на 19 %, но теперь наметился спад

Продажи ноутбуков в 2021 году выросли на 19 %, но теперь наметился спад

Компания Strategy Analytics опубликовала квартальную и годовую статистику по мировому рынку портативных компьютеров. Аналитики предупреждают о сложностях с поставками ноутбуков.

Источник изображения: pixabay.com / bzak

В последней четверти 2021 года отгрузки лэптопов в глобальном масштабе составили приблизительно 68,0 млн единиц. Это на 1 % меньше результата годичной давности. Сокращение объясняется глобальным дефицитом электронных компонентов, нарушением работы логистических цепочек и удорожанием продукции.

Крупнейшим игроком рынка является Lenovo с долей около 24 % по итогам прошлого квартала. На втором месте находится НР Inc., показавшая результат в 21 %. Замыкает тройку Dell с 19 %. Кроме того, в первую пятёрку вошли Apple и Acer с показателем соответственно 10 % и 8 %.

Продажи ноутбуков в 2021 году выросли на 19 %, но теперь наметился спад

Источник изображения: Strategy Analytics

В 2021 году в целом в мире было реализовано 268,3 млн портативных компьютеров, а рост составил внушительные 19 %. Отмечен хороший спрос в корпоративном сегменте, в том числе благодаря выходу Windows 11.

Lenovo заняла первое место: компания контролирует 24 % рынка. HP Inc. и Dell по итогам года показали результат соответственно 22 % и 17 %. Ещё около 9 % занимает Apple, а доля Acer составила 7 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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