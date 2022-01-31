Весной Samsung начнёт продавать телевизоры с MicroLED, которые будут на 40 % дешевле актуальных моделей

Компания Samsung планирует начать в мае производство телевизоров с MicroLED-дисплеями, которые будут намного дешевле актуальных моделей, выпущенной в прошлом году. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

Источник: Samsung

Пока не сообщается, о каком регионе продаж идёт речь. Свою первую 110-дюймовую модель на базе MicroLED-технологий Samsung представила в прошлом году. По данным источников The Elec, в этом году цена будет ниже приблизительно на 40 % — это может косвенно свидетельствовать, например, о серьёзном усовершенствовании техпроцесса выпуска панелей.

По последним данным, речь идёт о новинках с 89- и 101-дюймовыми дисплеями с разрешением 4К (3840 ? 2160 точек), позже появится и вариант с дисплеем на 114 дюймов. Известно, что первые две версии уже демонстрировались на выставке CES 2022 ранее в этом году.

Известно, что 89-дюймовая модель будет стоить $80 000, а вариант на 114 дюймов — $100 000. Для сравнения, 110-дюймовый телевизор Samsung MicroLED на момент выхода стоил более $140 000.

Цену на 101-дюймовый телевизор ещё предстоит уточнить. Сообщается, что все три версии будут использовать LTPS TFT-матрицы, такие же, какие Samsung уже использовала в 110-дюймовой версии.



