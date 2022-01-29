Google, вероятно, снова заинтересовалась планшетными компьютерами

Рич Майнер (Rich Miner), один из основателей проекта Android, в настоящий момент участвует в одном из проектов Google , связанном с планшетными компьютерами. Об этом сообщило издание ComputerWorld в материале, посвящённом планшетным компьютерам Google; ещё одно подтверждение нашлось на странице господина Майнера в LinkedIn — с марта прошлого года он занимает должность технического директора по Android-планшетам в подразделении «Платформы и экосистемы».

Источник изображения: developer.#android#.com

С учётом того, что один из ветеранов Android сейчас занят в проекте, связанном с планшетными компьютерами, логично предположить, что Google готовит нечто, выходящее за рамки смартфонов и складных устройств. Не стоит забывать и о спецверсии ОС Android 12L, предназначенной для гаджетов с большими экранами. Для Google это станет очередной корректировкой стратегии — в 2019 году компания приняла решение отказаться от планшетов под Android, но попытавшийся сменить их Pixel Slate не снискал особой популярности.

Definitely a sad story, but there is an indication of hope at the end. What is that @richminer guy up to... https://t.co/quYezfYOhP — Rich Miner (@richminer) January 27, 2022

Поисковый гигант пока избегает давать официальные комментарии по данному вопросу, а вот господин Майнер повёл себя несколько смелее, перепостив ссылку на статью ComputerWorld в твиттере с комментарием: «Определённо грустная история, но есть намёк на надежду в конце. Что же замышляет этот парень @richminer...». Кроме того, он назвал «отличным началом» проект Android 12L.

Мировым лидером рынка планшетных компьютеров является Apple со своим iPad — по итогам III квартала прошлого года доля компании составляла 34 %. Второе место занимает Samsung с 18 %, за ней следуют Amazon и китайские производители. Не исключено, что Google хочет укрепить отношения с OEM-партнёрами, хотя план поискового гиганта может быть более глубоким и дальновидным.



