IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства

IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства

Как сообщила исследовательская компания IDC, связанные с дефицитом полупроводников проблемы сохранятся как минимум до середины 2022 года из-за того, что отраслевые игроки стараются обеспечить себя запасами до нормального уровня, но не инвестируют в производства на основе зрелых технологий.

Источник изображения: akitada3 / pixabay.com

Одной из причин сложившейся ситуации компания считает слишком малые объёмы инвестиций в не являющиеся передовыми технологические процессы — они необходимы при производстве жизненно важных компонентов для автомобильной отрасли и других сегментов рынка. По версии IDC, на рынке полупроводниковой продукции по-прежнему сохраняется дефицит продукции, которая выпускается на «морально устаревшем» оборудовании. Речь идёт о техпроцессах 40 нм и более — они задействованы, например, в автомобильной электронике, контроллерах LCD-дисплеев и управления питанием. Подобные компоненты, конечно, не так эффективны, как процессоры последних поколений, однако для построения полноценных систем они действительно необходимы.

Основанные на зрелых техпроцессах компоненты часто недооцениваются, говорят в IDC, хотя в прошлом году до 67 % полупроводниковой продукции были изготовлены с использованием таких технологий, а не передовых решений на 16 нм и менее. Основанная на наиболее прогрессивных технологиях продукция составляет всего 15 % по объёмам поставок полупроводниковых пластин, но она приносит 44 % совокупного дохода. В этой связи передовые производства получают более существенные объёмы инвестиций в сравнении со зрелыми решениями. IDC отметила одного производителя чипов, который, действуя вопреки рыночным трендам, демонстрирует позитивные финансовые показатели. Речь идёт о Texas Instruments, которая в IV квартале 2021 года на 19 % увеличила свою выручку в годовом выражении.

IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства

Источник изображения: analogicus / pixabay.com

А расплачивается за подобную ошибочную инвестиционную политику потребитель. К примеру, дефицит полупроводников сильно ударил по автопрому, и автопроизводители были вынуждены расходовать запасы электронных компонентов на выпуск более дорогих машин. В результате, отмечает IDC, в 2021 выросла средняя цена нового автомобиля.

К счастью, аналитики компании представили позитивные прогнозы. Производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут расти, и к 2025 году Южная Корея и Китай завоюют 19 % и 15 % рынка полупроводниковых пластин в сравнении с теперешними 16 % и 12 % соответственно. Тайвань же к 2025 году лишь незначительно увеличит свою долю на рынке полупроводникового производства до 68 % — из-за успеха TSMC и других местных компаний страна уже явный лидер с долей в 67 % на 2020 год. В целом же рынок полупроводникового производства с 2020 по 2025 гг обещает среднегодовой рост в 12 %. А вот в 2022 году ничего кардинально изменить уже не получится: производители попросту не успеют ни расширить мощности, ни построить новые заводы — всё это будет только в 2023 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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