Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050

Компания Maingear начала предлагать настольные компьютеры в конфигурации с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050. Стоимость таких моделей начинается с 1599 долларов США .

Источник изображений: Maingear

Видеоадаптер GeForce RTX 3050 построен на архитектуре Ampere. Он содержит тензорные ядра третьего поколения и ядра для трассировки лучей второго поколения. Количество ядер CUDA равно 2560, объём памяти GDDR6 со 128-битной шиной — 8 Гбайт. Базовая тактовая частота графического чипа составляет 1,55 ГГц, частота с ускорением — 1,78 ГГц.

Видеокарта GeForce RTX 3050 доступна в качестве опции для различных игровых десктопов Maingear. Это, в частности, системы серий F131, Vybe, Rush и R1 | Razer Edition.

Кроме того, названным ГП может комплектоваться компьютер небольшого форм-фактора Turbo, подходящий для использования в качестве развлекательного центра в гостиной.

В зависимости от модели и комплектации десктопы оснащаются процессором AMD или Intel . Для всех версий доступен обширный перечень опций. Выбрать и сконфигурировать устройство под собственные нужды можно на этой странице.



