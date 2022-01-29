Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050

Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050

Компания Maingear начала предлагать настольные компьютеры в конфигурации с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050. Стоимость таких моделей начинается с 1599 долларов США.

Источник изображений: Maingear

Видеоадаптер GeForce RTX 3050 построен на архитектуре Ampere. Он содержит тензорные ядра третьего поколения и ядра для трассировки лучей второго поколения. Количество ядер CUDA равно 2560, объём памяти GDDR6 со 128-битной шиной — 8 Гбайт. Базовая тактовая частота графического чипа составляет 1,55 ГГц, частота с ускорением — 1,78 ГГц.

Видеокарта GeForce RTX 3050 доступна в качестве опции для различных игровых десктопов Maingear. Это, в частности, системы серий F131, Vybe, Rush и R1 | Razer Edition.

Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050

Кроме того, названным ГП может комплектоваться компьютер небольшого форм-фактора Turbo, подходящий для использования в качестве развлекательного центра в гостиной.

В зависимости от модели и комплектации десктопы оснащаются процессором AMD или Intel. Для всех версий доступен обширный перечень опций. Выбрать и сконфигурировать устройство под собственные нужды можно на этой странице.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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