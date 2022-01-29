Вышел вместительный корпус Phanteks Eclipse P600s Matte White за $200

Компания Phanteks анонсировала корпус Eclipse P600s Matte White, предназначенный для построения мощных игровых станций на основе материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Источник изображений: Phanteks

Новинка получила белоснежное матовое исполнение. Во фронтальной части располагается съёмная звукопоглощающая панель, за которой находится сетчатая зона. Таким образом, пользователи смогут выбирать между конфигурациями с пониженным уровнем шума и улучшенной вентиляцией. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла.

Есть место для семи карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 435 мм. В общей сложности можно задействовать до десяти накопителей формата 3,5" и три устройства хранения данных на 2,5".

Предоставляются гибкие возможности по развёртыванию воздушного и жидкостного охлаждения. Вентиляторы монтируются по следующей схеме: 3 ? 120/140 мм спереди, 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм сверху и 1 ? 120/140 мм сзади. В комплектацию изначально входят три передних вентилятора на 140 мм с многоцветной подсветкой D-RGB.

В случае использования водяного контура возможна установка фронтального радиатора формата до 420 мм, верхнего радиатора стандарта до 360 мм и тыльного радиатора на 120/140 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 190 мм.

Приобрести корпус Phanteks Eclipse P600s Matte White можно по ориентировочной цене 200 долларов США .



