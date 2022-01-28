Intel уступила лидерство Samsung по продажам полупроводников в 2021 года, а AMD сильнее других увеличила выручку
Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала результаты исследования мирового рынка полупроводниковой продукции по итогам 2021 года. Отрасль претерпела значительные изменения. Несмотря на дефицит, компании нарастили выручку, а некоторые очень даже значительно.
Источник изображения: pixabay.com / geralt
Отгрузки в денежном выражении достигли $554,1 млрд. Это на 19,1 % больше по сравнению с результатом за 2020 год, когда поставки полупроводниковых изделий в денежном выражении составили $465,4 млрд.
Значительное влияние на рынок оказал глобальный дефицит электронных компонентов. Кроме того, нарушена работа логистических цепочек. Наибольшую положительную динамику показали поставщики памяти, мобильных процессоров и графических ускорителей.
На первое место в рейтинге ведущих поставщиков вышел южнокорейский гигант Samsung с выручкой в размере $81,3 млрд. За год прирост составил 30,5 %. Компания выиграла благодаря хорошему спросу на чипы оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND.
Источник изображения: Counterpoint Technology Market Research
Ранее лидировавшая корпорация Intel теперь находится на втором месте с выручкой около $79,0 млрд — за год она выросла всего на 1,5 %. «Бронза» досталась ещё одному производителю памяти SK hynix — $37,1 млрд. Далее следуют Micron ($30,0 млрд) и Qualcomm ($29,2 млрд).
Отдельно отметим, что компания AMD ворвалась в 10-ку крупнейших поставщиков, поднявшись за год сразу на четыре позиции. Она также показалась наибольший прирост выручки — за год она выросла на 66 % до $16,2 млрд. Также более чем на 60 % выросли NVIDIA и MediaTek.
Суммарная годовая выручка пятнадцати ведущих поставщиков полупроводниковой продукции, перечень которых представлен выше, составила $421,5 млрд.