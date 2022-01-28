Гарнитуры Oculus Quest официально переименовали в Meta Quest — не все отнеслись к изменениям с пониманием

Гарнитуры Oculus Quest официально переименовали в Meta Quest — не все отнеслись к изменениям с пониманием

Meta (Facebook) уже сделала немало, чтобы провести ребрендинг компании и избавиться от прежнего исторического багажа, не всегда связанного для руководства и инвесторов с приятными воспоминаниями. Компания, готовящаяся сфокусироваться на создании метавселенной, не только сменила собственное название, но и проводит ребрендинг продуктов — гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest в дальнейшем будут выходить под торговой маркой Meta Quest. И далеко не всем это понравилось.

Источник: HammerandTusk/pixabay.com

Компания анонсировала изменения в твите, констатировавшем: «Новое имя. Прежняя миссия». Аккаунт @oculus, опубликовавший твит, уже не существует, зато появился новый —@metaquestvr. Стоит отметить, что подразделение Meta, которое будет заниматься технологиями виртуальной реальности, тоже получило название Meta Quest. Вероятно, ещё не распроданные гарнитуры Oculus станут последними, использующими этот бренд. Тем не менее данные о том, что аппаратная составляющая моделей как-то изменится в ближайшем будущем, пока отсутствуют.

Новости о ребрендинге были встречены довольно холодно, как, в своё время, и новости о смене имени самой компании на Meta в 2021 году. Люди активно критиковали как изменение названия, так и посвящённое этому событию видео. Компания уже ответила на яростную критику переименования Oculus: «Мы понимаем, что наше сообщество будет скучать по имени Oculus, но изменения не всегда ведут к худшему!» В компании подчеркнули, что новое имя поможет сделать строительство метавселенной «более ясным» процессом.

Когда этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить разгневанных фанатов Oculus, в Meta написали одному из наиболее активных противников ребрендинга: «Мы слышим вас. Мы все сильно привязаны к бренду Oculus и было очень непросто пойти на этот шаг. Хотя мы меняем бренд аппаратного обеспечения, Oculus продолжит оставаться основной частью нашей ДНК и продолжит жизнь в программном обеспечении и инструментах для разработчиков».

Хотя отношение к Facebook у многих в последнее время было негативным, судя по всему бренд Oculus воспринимался отдельно от сформировавшей его компании и общественность в целом была согласна, что Quest 2 представляет собой очень хорошую VR-гарнитуру. Как заявил один из пользователей Twitter, Oculus звучит «круто» и никто не любит метавселенную. При этом отмечено, что многие принадлежащие Meta (Facebook) продукты не поменяли имени — достаточно вспомнить об Instagram и WhatsApp.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Продавцы по всему миру задрали цены на GeForce RTX 3050 ещё до старта продажПродавцы по всему миру задрали цены на GeForce RTX 3050 ещё до старта продаж
Акции AMD упали на 5 % — аналитики считают, что выручка компании замедлит ростАкции AMD упали на 5 % — аналитики считают, что выручка компании замедлит рост
Sony вложит в строительство предприятия TSMC в Японии около $500 млнSony вложит в строительство предприятия TSMC в Японии около $500 млн
Новые предприятия Intel в Огайо будут готовы выпускать продукцию по технологии 18AНовые предприятия Intel в Огайо будут готовы выпускать продукцию по технологии 18A
NVIDIA повысила цены на графику семейства GeForce RTX 30 Founders Edition в ЕвропеNVIDIA повысила цены на графику семейства GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
Блок рекламы


Похожие новости
Процессор Core i5-12400F появился в продаже за две недели до своего официального анонсаПроцессор Core i5-12400F появился в продаже за две недели до своего официального анонса
Акции AMD взлетели на 10 % на фоне заключения партнёрства с MetaАкции AMD взлетели на 10 % на фоне заключения партнёрства с Meta
NVIDIA официально прекратила поддержку видеокарт на архитектуре KeplerNVIDIA официально прекратила поддержку видеокарт на архитектуре Kepler
Magic Leap получила $500 млн на создание AR-гарнитуры нового поколения
Facebook отзовёт около 4 миллионов VR-гарнитур Oculus Quest 2 — они вызывали раздражение у пользователейFacebook отзовёт около 4 миллионов VR-гарнитур Oculus Quest 2 — они вызывали раздражение у пользователей
Новые беспроводные наушники намекнули на подготовку VR-гарнитуры для Xbox Series X и SНовые беспроводные наушники намекнули на подготовку VR-гарнитуры для Xbox Series X и S
Из-за опасности возгорания NZXT официально отозвала корпуса H1 в США и КанадеИз-за опасности возгорания NZXT официально отозвала корпуса H1 в США и Канаде
Facebook представила новый шлем Oculus Quest 2
Стандарт VirtualLink для шлемов виртуальной реальности официально мёртвСтандарт VirtualLink для шлемов виртуальной реальности официально мёртв
Facebook работает над обновлённой версией VR-шлема Oculus QuestFacebook работает над обновлённой версией VR-шлема Oculus Quest
Последние новости
Подгружаем последние новости