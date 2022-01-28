Гарнитуры Oculus Quest официально переименовали в Meta Quest — не все отнеслись к изменениям с пониманием

Meta (Facebook) уже сделала немало, чтобы провести ребрендинг компании и избавиться от прежнего исторического багажа, не всегда связанного для руководства и инвесторов с приятными воспоминаниями. Компания, готовящаяся сфокусироваться на создании метавселенной, не только сменила собственное название, но и проводит ребрендинг продуктов — гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest в дальнейшем будут выходить под торговой маркой Meta Quest. И далеко не всем это понравилось.

Источник: HammerandTusk/pixabay.com

Компания анонсировала изменения в твите, констатировавшем: «Новое имя. Прежняя миссия». Аккаунт @oculus, опубликовавший твит, уже не существует, зато появился новый —@metaquestvr. Стоит отметить, что подразделение Meta, которое будет заниматься технологиями виртуальной реальности, тоже получило название Meta Quest. Вероятно, ещё не распроданные гарнитуры Oculus станут последними, использующими этот бренд. Тем не менее данные о том, что аппаратная составляющая моделей как-то изменится в ближайшем будущем, пока отсутствуют.

Новости о ребрендинге были встречены довольно холодно, как, в своё время, и новости о смене имени самой компании на Meta в 2021 году. Люди активно критиковали как изменение названия, так и посвящённое этому событию видео. Компания уже ответила на яростную критику переименования Oculus: «Мы понимаем, что наше сообщество будет скучать по имени Oculus, но изменения не всегда ведут к худшему!» В компании подчеркнули, что новое имя поможет сделать строительство метавселенной «более ясным» процессом.

Когда этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить разгневанных фанатов Oculus, в Meta написали одному из наиболее активных противников ребрендинга: «Мы слышим вас. Мы все сильно привязаны к бренду Oculus и было очень непросто пойти на этот шаг. Хотя мы меняем бренд аппаратного обеспечения, Oculus продолжит оставаться основной частью нашей ДНК и продолжит жизнь в программном обеспечении и инструментах для разработчиков».

Хотя отношение к Facebook у многих в последнее время было негативным, судя по всему бренд Oculus воспринимался отдельно от сформировавшей его компании и общественность в целом была согласна, что Quest 2 представляет собой очень хорошую VR-гарнитуру. Как заявил один из пользователей Twitter , Oculus звучит «круто» и никто не любит метавселенную. При этом отмечено, что многие принадлежащие Meta (Facebook) продукты не поменяли имени — достаточно вспомнить об Instagram и WhatsApp.



