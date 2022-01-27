Представлены мониторы EIZO ColorEdge CG2700 с диагональю 27" для создателей контента

Компания EIZO анонсировала мониторы серии ColorEdge CG2700: вышли модели ColorEdge CG2700X и ColorEdge CG2700S, построенные на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали. Новинки рассчитаны на профессиональных дизайнеров и создателей контента.

Источник изображений: EIZO

Первая из названных панелей обладает разрешением 4К — 3840 ? 2160 пикселей. Яркость достигает 500 нит, контрастность — 1450:1. Время отклика равно 13 мс.

Вторая модификация имеет формат QHD — 2560 ? 1440 точек. Данная версия обладает яркостью 400 нит, контрастностью 1600:1 и временем отклика 19 мс.

Для обоих мониторов заявлен 99-процентный охват цветового пространства Adobe RGB и 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Количество воспроизводимых цветовых оттенков превышает 1 млрд. Предусмотрена бленда для защиты от бликов.

Панели оборудованы портом USB Type-C с возможностью подачи более чем 90 Вт энергии на подсоединённое устройство, например, портативный компьютер.

В оснащение входят интерфейсы DisplayPort и HDMI, порты USB 3.1 Gen 1 и USB 2.0, а также гнездо RJ45 для сетевого кабеля. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок, включая перевод дисплея из альбомной ориентации в портретную, изменение высоты, углов наклона и поворота.



