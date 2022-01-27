Мобильный Ryzen 5 6600H оказался до 23 % быстрее предшественника в тестах Geekbench

В базе данных Geekbench появились результаты тестов производительности мобильного процессора Ryzen 5 6600H новой серии Rembrandt. Это чип среднего уровня с шестью ядрами и двенадцатью виртуальными потоками. Испытания показали, что новинка в среднем на 6 % быстрее в однопоточных и на 23 % быстрее в многопоточных задачах, чем Ryzen 5 5600H предыдущего поколения.

Источник изображения: Lenovo

Диапазон рабочих частот Ryzen 5 6600H составляет от 3,3 до 4,5 ГГц. В ходе тестов Geekbench чип автоматически разгонялся до 4527 МГц. Процессор тестировался в составе лэптопа Lenovo серии 82XX. Напомним, что днём ранее в составе этой же системы в том же тесте принимал участие более производительный Ryzen 9 6900HX той же серии Rembrandt, который оказался значительно быстрее модели Ryzen 9 5900HX предыдущего поколения, но не смог догнать флагманскую модель Intel Core i9-12900H серии Alder Lake-P.

Интерес процессоры Rembrandt представляют не только новой архитектурой вычислительных ядер Zen 3+, но также и своими встроенными графическими ядрами на архитектуре RDNA2. К сожалению, в указанных тестах Geekbench не проводилась проверка производительности встроенной графики. В ходе анонса чипов серии Rembrandt компания AMD показала, что встроенная графика энергоэффективной модели Ryzen 7 6800U значительно быстрее решений конкурентов.

Следует отметить, что вышеупомянутый тест Geekbench не является показательным. Следует дождаться поступления в продажу ноутбуков на новых процессорах AMD и делать выводы уже на основе тех или иных обзоров.



