Intel добилась отмены антимонопольного штрафа в €1,06 млрд — в Европе её обвиняли в недобросовестной конкуренции с AMD

Intel добилась отмены антимонопольного штрафа в €1,06 млрд — в Европе её обвиняли в недобросовестной конкуренции с AMD

Компании Intel удалось добиться в суде Евросоюза отмены ранее наложенного на неё штрафе в размере €1,06 млрд. Компания ранее была обвинена в нарушении антимонопольного законодательства в отношении своего главного конкурента на рынке центральных процессоров, компании AMD.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Европейский суд общей юрисдикции постановил, что европейские регулирующие органы допустили ряд ошибок, наложив на Intel штраф за предполагаемые антиконкурентные практики в отношении компании AMD. По версии суда, Еврокомиссия представила «неполные» результаты анализа, на основании которого Intel была подвергнута наказанию. В ходе первоначального разбирательства ведомство заявило о наличии у него доказательств, что с 2002 по 2005 гг. компания предоставляла производителям компьютеров скидки на свою продукцию при условии, что её чипы будут использоваться на 95 % устройств. Еврокомиссия сделала вывод, что в результате для AMD были созданы «ограничительные условия» — конкурент Intel был вынужден довольствоваться долей в 5 %.

Суд постановил, что принятое ведомством решение «в соответствии с установленным правовым стандартом не позволяет установить, что рассмотренные скидки имели или могли возыметь антиконкурентные последствия». Штраф в размере €1,06 млрд был наложен в 2009 году, и на тот момент это была рекордная сумма по подобным делам.

С тех пор компания пытается его отменить в европейских судах, и в 2014 году первый иск компании был отклонён. Однако три года спустя суд высшей инстанции постановил, что все аргументы Intel должны быть подробно рассмотрены, а условия предоставления скидок — проверены на способность нанести ущерб конкуренции.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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