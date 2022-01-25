В Японии выпустили отдельное колёсико прокрутки, управлять которым надо ногой — устройство оценено в $27

В Японии выпустили отдельное колёсико прокрутки, управлять которым надо ногой — устройство оценено в $27

Японский производитель периферийных устройств Cooyoo расширил семейство продуктов Crazy Small новым устройством с незамысловатым названием Crazy Small Wheel. Оно представляет собой отдельное колёсико прокрутки, как у компьютерной мыши, но предназначено для управления ногой.

Источник изображений: Cooyoo

Crazy Small Wheel (безумно маленькое колесо), как и гласит название, имеет очень компактные габариты, которые составляют 4,6 ? 3,8 ? 2,5 см. Каким бы диковинным не казалось устройство, оно, вероятно, сильно облегчит жизнь людям с ограниченной подвижностью или проблемами суставов пальцев. Стоит отметить, что Crazy Smart Wheel также поддерживает щелчок колесом прокрутки. Кроме того, устройство можно перенастроить для использования горизонтальной прокрутки.

В Японии выпустили отдельное колёсико прокрутки, управлять которым надо ногой — устройство оценено в

Пользователям устройства, совместимого с широким рядом ОС, включая Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS и другие, доступны различные настройки. Помимо изменения направления прокрутки можно отключить щелчок колесом и изменить чувствительность. Подключающееся новинка к компьютеру посредством разъёма USB Type-C

Crazy Small Wheel выполнено в корпусе из прочного ABS-пластика. Новинка уже поступила в продажу в Японии по цене около $27.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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