Продавцы по всему миру задрали цены на GeForce RTX 3050 ещё до старта продаж

Продавцы по всему миру задрали цены на GeForce RTX 3050 ещё до старта продаж

Официально продажи графического ускорителя GeForce RTX 3050 стартуют 27 января, однако новинка уже начала появляться в ассортименте некоторых ретейлеров из разных стран мира. К сожалению, по весьма высоким ценам. Как уже говорилось раньше, карта может не представлять интерес для майнеров криптовалюты, но это не помешало продавцам сразу задрать ценники на грядущую видеокарту.

Источник изображений: VideoCardz

Например, GeForce RTX 3050 Gaming OC от компании Gigabyte была обнаружена у литовского ретейлера Kilobaitas, где на неё выставлена цена в 492 евро. Это на 76 % выше рекомендованной стоимости, которая для европейского рынка составляет 279 евро.

Продавцы по всему миру задрали цены на GeForce RTX 3050 ещё до старта продаж

Версия Palit GeForce RTX 3050 DUAL OC была обнаружена у одного из перуанских ретейлеров. Там карта оценивается в $506. Однако в качестве бонуса продавец предлагает модуль памяти Geil Orion DDR4-3200 объёмом 8 Гбайт. Данный модуль в том же магазине стоит 53 доллара, так что формально цена карты равна $453, что на 82 % выше рекомендованной.

Продавцы по всему миру задрали цены на GeForce RTX 3050 ещё до старта продаж

В японском Amazon ускоритель GeForce RTX 3050 обнаружен в двух исполнениях компании ASUS. Стоимость новинок в перерасчёте с йены составляет 473 и 550 долларов.

Amazon Japan RTX 3050 Pricing
473.45 USD
550.42 USD https://t.co/woz1oDzx5b

— VideoCardz.com (@VideoCardz) January 25, 2022

Согласно последним данным, производительность GeForce RTX 3050 находится на уровне GeForce GTX 1660 Ti. Хотя последняя и построена на архитектуре Turing, она не имеет поддержки технологий NVIDIA DLSS и RTX, тогда как у новинки такие технологии есть. Но это не мешает GeForce GTX 1660 Ti продаваться в настоящий момент по ценам более 400 евро.

Для GeForce RTX 3050 не ожидаются проблемы с поставками. Однако раздутые цены могут оттолкнуть от неё многих потенциальных покупателей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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