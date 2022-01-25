Продавцы по всему миру задрали цены на GeForce RTX 3050 ещё до старта продаж

Официально продажи графического ускорителя GeForce RTX 3050 стартуют 27 января, однако новинка уже начала появляться в ассортименте некоторых ретейлеров из разных стран мира. К сожалению, по весьма высоким ценам. Как уже говорилось раньше, карта может не представлять интерес для майнеров криптовалюты, но это не помешало продавцам сразу задрать ценники на грядущую видеокарту.

Источник изображений: VideoCardz

Например, GeForce RTX 3050 Gaming OC от компании Gigabyte была обнаружена у литовского ретейлера Kilobaitas, где на неё выставлена цена в 492 евро. Это на 76 % выше рекомендованной стоимости, которая для европейского рынка составляет 279 евро.

Версия Palit GeForce RTX 3050 DUAL OC была обнаружена у одного из перуанских ретейлеров. Там карта оценивается в $506. Однако в качестве бонуса продавец предлагает модуль памяти Geil Orion DDR4-3200 объёмом 8 Гбайт. Данный модуль в том же магазине стоит 53 доллара, так что формально цена карты равна $453, что на 82 % выше рекомендованной.

В японском Amazon ускоритель GeForce RTX 3050 обнаружен в двух исполнениях компании ASUS. Стоимость новинок в перерасчёте с йены составляет 473 и 550 долларов.

Amazon Japan RTX 3050 Pricing

473.45 USD

550.42 USD https://t.co/woz1oDzx5b — VideoCardz.com (@VideoCardz) January 25, 2022

Согласно последним данным, производительность GeForce RTX 3050 находится на уровне GeForce GTX 1660 Ti. Хотя последняя и построена на архитектуре Turing, она не имеет поддержки технологий NVIDIA DLSS и RTX, тогда как у новинки такие технологии есть. Но это не мешает GeForce GTX 1660 Ti продаваться в настоящий момент по ценам более 400 евро.

Для GeForce RTX 3050 не ожидаются проблемы с поставками. Однако раздутые цены могут оттолкнуть от неё многих потенциальных покупателей.



