Одноплатный компьютер Orange Pi 4 LTS выйдет в феврале по цене от $55

Одноплатный компьютер Orange Pi 4 LTS выйдет в феврале по цене от $55

Команда Orange Pi сообщила о подготовке нового одноплатного компьютера — решения Orange Pi 4 LTS, выполненного на аппаратной платформе Rockchip. Продажи изделия планируется начать в середине следующего месяца.

Источник изображений: Orange Pi

Устройство имеет размеры всего 91 ? 56 мм. Применён процессор Rockchip RK3399, который содержит шесть вычислительных ядер: это дуэт Arm Cortex-A72 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и квартет Arm Cortex-A53. Обработка графики — задача контроллера Arm Mali-T860 MP4.

Плата может нести на борту до 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Допускается установка флеш-модуля eMMC, а дополнительно можно задействовать карту формата microSD.

Одноплатный компьютер Orange Pi 4 LTS выйдет в феврале по цене от

Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, имеется контроллер Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети через стандартный разъём RJ45.

Набор коннекторов включает порты USB 3.0 и USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, а также интерфейс HDMI для вывода изображения. Говорится о поддержке операционных систем Ubunt, Debian и Android. Цена составит от 55 до 70 долларов США в зависимости от модификации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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