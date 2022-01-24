Чип Microsoft Pluton не вынудит всех переходить на Windows 11 — его можно отключить

Чип Microsoft Pluton не вынудит всех переходить на Windows 11 — его можно отключить

Вышедшие в этом году ПК с чипом безопасности Microsoft Pluton смогут работать с другими ОС помимо Windows 11. Сообщество сторонников открытого ПО выражало опасения, что данная инициатива позволит Microsoft ограничить пользователей лишь своей новой платформой, но эти опасения не оправдались: как пишет Techradar, новые ПК не только поддерживают установку систем Linux и BSD, но и позволяют вообще отключать данный чип.

Источник изображения: efes / pixabay.com

Первые компьютеры под Windows 11 со встроенным Pluton демонстрировались на выставке CES 2022, а Intel, AMD и Qualcomm ранее объявили о планах встраивать его в свои процессоры. При этом производители компьютеров имеют возможность поставлять свою продукцию с деактивированным чипом Pluton, возможность его включения или отключения есть и у пользователей.

Чип встроен в процессоры серии AMD Ryzen 6000, а управление его работой производится через BIOS. По данным издания The Register, новые модели компьютеров Lenovo на базе Ryzen нового поколения поставляются с деактивированным Pluton, а владельцы этих устройств при необходимости могут его включить. А вот Intel в свои новые процессоры Alder Lake встроила собственную аналогичную разработку Intel Platform Trust Technology — компонент, совместимый со стандартом TPM 2.0.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мобильная GeForce RTX 3070 Ti оказалась равна мобильной RTX 3080 в тесте OpenCLМобильная GeForce RTX 3070 Ti оказалась равна мобильной RTX 3080 в тесте OpenCL
Акции AMD упали на 5 % — аналитики считают, что выручка компании замедлит ростАкции AMD упали на 5 % — аналитики считают, что выручка компании замедлит рост
NVIDIA повысила цены на графику семейства GeForce RTX 30 Founders Edition в ЕвропеNVIDIA повысила цены на графику семейства GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
ASML планирует увеличить выручку на 20 % в этом году — пожар на предприятии в Берлине не помешаетASML планирует увеличить выручку на 20 % в этом году — пожар на предприятии в Берлине не помешает
Каждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млнКаждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Представлен планшет Lenovo 10w на Arm и Windows 11, а также ноутбук Lenovo Yoga 13wПредставлен планшет Lenovo 10w на Arm и Windows 11, а также ноутбук Lenovo Yoga 13w
Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11
Qualcomm и Microsoft совместно работают над решениями для AR-очков нового поколенияQualcomm и Microsoft совместно работают над решениями для AR-очков нового поколения
Apple, возможно, готовит новый монитор, который будет вдвое дешевле актуального Pro Display XDRApple, возможно, готовит новый монитор, который будет вдвое дешевле актуального Pro Display XDR
Процессоры AMD Ryzen прописались во всех моделях электромобилей Tesla американской сборкиПроцессоры AMD Ryzen прописались во всех моделях электромобилей Tesla американской сборки
На некоторых ASUS ROG Maximus Z690 Hero стали плавиться транзисторы — возможно, из-за неправильной установки конденсатораНа некоторых ASUS ROG Maximus Z690 Hero стали плавиться транзисторы — возможно, из-за неправильной установки конденсатора
Власти США попытаются ограничить возможности китайской SMIC без ущемления собственных интересовВласти США попытаются ограничить возможности китайской SMIC без ущемления собственных интересов
Накопители страдают проблемами с производительностью в Windows 11 — Microsoft уже нашла решениеНакопители страдают проблемами с производительностью в Windows 11 — Microsoft уже нашла решение
Intel показала, что Core i9-12900K быстрее Ryzen 9 5950X, но в этих тестах Windows 11 забыли пропатчитьIntel показала, что Core i9-12900K быстрее Ryzen 9 5950X, но в этих тестах Windows 11 забыли пропатчить
Возможно Microsoft намеревается создать собственный чип, как это сделал Apple
Последние новости
Подгружаем последние новости