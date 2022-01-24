Чип Microsoft Pluton не вынудит всех переходить на Windows 11 — его можно отключить

Вышедшие в этом году ПК с чипом безопасности Microsoft Pluton смогут работать с другими ОС помимо Windows 11. Сообщество сторонников открытого ПО выражало опасения, что данная инициатива позволит Microsoft ограничить пользователей лишь своей новой платформой, но эти опасения не оправдались: как пишет Techradar, новые ПК не только поддерживают установку систем Linux и BSD, но и позволяют вообще отключать данный чип.

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Первые компьютеры под Windows 11 со встроенным Pluton демонстрировались на выставке CES 2022, а Intel , AMD и Qualcomm ранее объявили о планах встраивать его в свои процессоры. При этом производители компьютеров имеют возможность поставлять свою продукцию с деактивированным чипом Pluton, возможность его включения или отключения есть и у пользователей.

Чип встроен в процессоры серии AMD Ryzen 6000, а управление его работой производится через BIOS. По данным издания The Register, новые модели компьютеров Lenovo на базе Ryzen нового поколения поставляются с деактивированным Pluton, а владельцы этих устройств при необходимости могут его включить. А вот Intel в свои новые процессоры Alder Lake встроила собственную аналогичную разработку Intel Platform Trust Technology — компонент, совместимый со стандартом TPM 2.0.



