NVIDIA повысила цены на графику семейства GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе

Впервые за всё время с анонса серии RTX 30 компания NVIDIA официально подняла цены на свои референсные видеокарты — в среднем они выросли на 5,5 %. Примечательно, что повышение цен не сопровождалось никакими анонсами от производителя.

Источник изображения: #nvidia#.com

NVIDIA, надо полагать, решила, что оптимальный момент для подорожания дефицитных продуктов настал именно сейчас, когда снизились котировки криптовалют, а доступность видеокарт в январе увеличилась, хотя и незначительно. Повышение цен коснулось только эталонных моделей серии Founders Edition исключительно для стран Евросоюза , хотя есть информация, что вскоре это затронет и Великобританию.

Источник изображения: videocardz.com

Первым о новых ценах сообщил европейский ретейлер Notebooksbilliger в группе Discord — он уточнил, что изменения коснутся клиентов в ФРГ, Австрии, Нидерландах, Франции, Бельгии, Люксембурге, Испании и Италии. Видеокарты RTX 30 FE в среднем подорожали на 5,5 %, и на первый взгляд это может показаться пустяком, хотя для флагманской RTX 3090 FE речь идёт о дополнительных €100, что пустяком уже не назовёшь.

Для геймеров референсные Founders Edition часто остаются единственной возможностью приобрести новейшие видеокарты NVIDIA по рекомендованной розничной цене. Первоначально они были доступны по собственным каналам NVIDIA, а впоследствии появились у некоторых партнёров компании. Никакой информации по корректировке цен в других регионах пока не поступало.



