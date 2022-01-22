Новые предприятия Intel в Огайо будут готовы выпускать продукцию по технологии 18A

Новые предприятия Intel в Огайо будут готовы выпускать продукцию по технологии 18A

Вчера Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) успел не только выступить на одном мероприятии с политическим руководством США, но и дать интервью ряду изданий, описав перспективы новой производственной площадки в Огайо, которая к концу десятилетия может разместить до восьми предприятий по выпуску чипов. Первые два предприятия будут готовы выпускать продукцию по технологии Intel 18A, и не только для нужд самой корпорации.

Источник изображения: Intel

Президент подразделения Intel Foundry Services Рандхир Тхакур (Randhir Thakur) пояснил, что предприятия в Огайо изначально готовятся к «эре ангстремов», а потому будут поддерживать выпуск изделий по передовому техпроцессу Intel 18A к моменту начала своей полноценной работы в 2025 году. Сторонние клиенты будут заказывать здесь выпуск широкого круга продуктов, начиная от высокопроизводительных мобильных компонентов и заканчивая решениями для систем искусственного интеллекта. Подготовка к освоению техпроцесса Intel 18A предприятиями в Огайо означает, что сюда будут поставляться литографические сканеры для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) и высоким значением апертуры (High NA). О намерениях Intel закупить первый такой сканер за сумму более $340 млн недавно заявила компания ASML.

Оборонным заказам в официальном пресс-релизе Intel была посвящена всего одна фраза — предполагается, что площадка в Огайо будет также обслуживать потребности властей США в сфере безопасности и инфраструктуры. К слову, сам Патрик Гелсингер, выступая перед чиновниками и президентом США, вчера выразил надежду на скорейшее утверждение пакета законодательных мер по поддержке американской полупроводниковой отрасли, которые предусматривают выделение $52 млрд целевых субсидий. По словам главы Intel, компания делает большие ставки на эти субсидии, но действует на опережение. Она построила бы эти предприятия в Огайо даже без государственных субсидий, но строительство заняло бы больше времени и не было бы таким масштабным. Он также добавил, что не видит причин для ослабления дефицита компонентов ранее 2023 года.

В отношении планов по выбору площадки для строительства предприятия в Европе генеральный директор Intel вчера отделался дежурной фразой о том, что сделать такой выбор компании предстоит в ближайшие несколько месяцев. Фондовый рынок положительной динамикой акций Intel на заявления руководства компании не отреагировал. Небольшой подъём курса в течение торговой сессии был перечёркнут последующим падением, и к концу дня акции Intel вернулись на исходные позиции. Акции других крупных компаний полупроводникового сектора вчера потеряли в цене несколько процентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бюджетный процессор Intel Celeron G6900 последнего поколения испытали в AAA-играхБюджетный процессор Intel Celeron G6900 последнего поколения испытали в AAA-играх
ASML планирует увеличить выручку на 20 % в этом году — пожар на предприятии в Берлине не помешаетASML планирует увеличить выручку на 20 % в этом году — пожар на предприятии в Берлине не помешает
Каждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млнКаждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млн
Проблемы ASML пока не вызывают беспокойства TSMC по поводу экспансии собственного производстваПроблемы ASML пока не вызывают беспокойства TSMC по поводу экспансии собственного производства
Новый Ryzen 7 5800X3D отметился в сети распределённых вычислений MilkyWay@Home — немного быстрее Ryzen 7 5800XНовый Ryzen 7 5800X3D отметился в сети распределённых вычислений MilkyWay@Home — немного быстрее Ryzen 7 5800X
Блок рекламы


Похожие новости
Intel сегодня раскроет место строительства нового предприятия в СШАIntel сегодня раскроет место строительства нового предприятия в США
В Intel разработали чип для энергоэффективного майнинга криптовалютыВ Intel разработали чип для энергоэффективного майнинга криптовалюты
Каждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млнКаждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млн
Intel договорилась с ASML о поставке оборудования для запуска техпроцесса 18A в 2025 годуIntel договорилась с ASML о поставке оборудования для запуска техпроцесса 18A в 2025 году
Глава Intel заявил, что семейство процессоров Alder Lake позволило компании навсегда обогнать AMDГлава Intel заявил, что семейство процессоров Alder Lake позволило компании навсегда обогнать AMD
Скальпирование Intel Alder Lake позволило снизить температуру на 10 °ССкальпирование Intel Alder Lake позволило снизить температуру на 10 °С
Бюджетный процессор Intel Celeron G6900 последнего поколения испытали в AAA-играхБюджетный процессор Intel Celeron G6900 последнего поколения испытали в AAA-играх
Новые QLED-телевизоры Samsung первыми в мире получили сертификат Pantone ValidatedНовые QLED-телевизоры Samsung первыми в мире получили сертификат Pantone Validated
Intel переманила нового финансового директора из MicronIntel переманила нового финансового директора из Micron
Corsair отозвала продукцию с рынка Китая из-за опечатки на упаковкеCorsair отозвала продукцию с рынка Китая из-за опечатки на упаковке
Последние новости
Подгружаем последние новости