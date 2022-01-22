Новые предприятия Intel в Огайо будут готовы выпускать продукцию по технологии 18A

Вчера Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) успел не только выступить на одном мероприятии с политическим руководством США , но и дать интервью ряду изданий, описав перспективы новой производственной площадки в Огайо, которая к концу десятилетия может разместить до восьми предприятий по выпуску чипов. Первые два предприятия будут готовы выпускать продукцию по технологии Intel 18A, и не только для нужд самой корпорации.

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Президент подразделения Intel Foundry Services Рандхир Тхакур (Randhir Thakur) пояснил, что предприятия в Огайо изначально готовятся к «эре ангстремов», а потому будут поддерживать выпуск изделий по передовому техпроцессу Intel 18A к моменту начала своей полноценной работы в 2025 году. Сторонние клиенты будут заказывать здесь выпуск широкого круга продуктов, начиная от высокопроизводительных мобильных компонентов и заканчивая решениями для систем искусственного интеллекта. Подготовка к освоению техпроцесса Intel 18A предприятиями в Огайо означает, что сюда будут поставляться литографические сканеры для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) и высоким значением апертуры (High NA). О намерениях Intel закупить первый такой сканер за сумму более $340 млн недавно заявила компания ASML.

Оборонным заказам в официальном пресс-релизе Intel была посвящена всего одна фраза — предполагается, что площадка в Огайо будет также обслуживать потребности властей США в сфере безопасности и инфраструктуры. К слову, сам Патрик Гелсингер, выступая перед чиновниками и президентом США , вчера выразил надежду на скорейшее утверждение пакета законодательных мер по поддержке американской полупроводниковой отрасли, которые предусматривают выделение $52 млрд целевых субсидий. По словам главы Intel , компания делает большие ставки на эти субсидии, но действует на опережение. Она построила бы эти предприятия в Огайо даже без государственных субсидий, но строительство заняло бы больше времени и не было бы таким масштабным. Он также добавил, что не видит причин для ослабления дефицита компонентов ранее 2023 года.

В отношении планов по выбору площадки для строительства предприятия в Европе генеральный директор Intel вчера отделался дежурной фразой о том, что сделать такой выбор компании предстоит в ближайшие несколько месяцев. Фондовый рынок положительной динамикой акций Intel на заявления руководства компании не отреагировал. Небольшой подъём курса в течение торговой сессии был перечёркнут последующим падением, и к концу дня акции Intel вернулись на исходные позиции. Акции других крупных компаний полупроводникового сектора вчера потеряли в цене несколько процентов.



