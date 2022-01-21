Акции AMD упали на 5 % — аналитики считают, что выручка компании замедлит рост

Акции AMD упали на 5 % — аналитики считают, что выручка компании замедлит рост

Руководству AMD лишь предстоит отчитаться о результатах минувшего года первого февраля, а специалисты Gartner уже определили, что по итогам отчётного периода компания увеличила выручку на 64,4 %. Эксперты Piper Sandler считают, что в дальнейшем рост выручки AMD замедлится в связи аналогичными процессами на рынке ПК, а также влиянием сделки с Xilinx. С начала года акции AMD упали в цене на 11 %.

Источник изображения: AMD

Вчерашние торги акции AMD завершили снижением на 5 % до $121,89, а представители Piper Sandler определили, что их справедливая стоимость не превышает $130. По мнению аналитиков, в ближайшие два квартала финансовые показатели AMD будут оправдывать ожидания инвесторов, но в дальнейшем этого гарантировать будет нельзя. Спрос на рынке ПК перестанет расти прежними темпами, и это неизбежно скажется на бизнесе компании.

Второй фактор, способный ухудшить динамику финансовых показателей AMD — это предстоящая сделка по поглощению Xilinx. В текущем году последняя выручит около $4 млрд, как ожидают инвесторы, увеличив соответствующий показатель на скромные 10 %. На фоне прежних динамических характеристик AMD это достаточно мало, и слияние с Xilinx будет способно замедлить рост выручки всей компании — до 22 % по итогам 2022 года, например. На уровне нормы операционной прибыли сделка с Xilinx тоже не даст AMD особого импульса, в первый год она вряд ли превысит 26 %.

Аналитики Piper Sandler также ожидают коррекции по всему рынку акций компаний технологического сектора с большим соотношением цены и удельного дохода на одну акцию. В случае с AMD это соотношение превышает 37, а потому оставляет достаточный запас для возможной коррекции курса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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