Intel сегодня раскроет место строительства нового предприятия в США

Intel сегодня раскроет место строительства нового предприятия в США

Вступив в должность генерального директора Intel чуть менее года назад, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) принялся активно пропагандировать идею расширения географии предприятий и их ориентации на обслуживание сторонних заказчиков. Помимо двух новых предприятий в Аризоне, Intel намеревается построить ещё одно в штате, который до сих пор не назван, но соответствующее заявление может быть официально сделано уже сегодня.

Источник изображения: Intel

Во всяком случае, именно так Bloomberg призывает толковать организацию выступления Патрика Гелсингера и старшего вице-президента по производству, поставкам и операциям Кейвана Эсфарджани (Keyvan Esfarjani), которое состоится утром в пятницу по американскому времени и будет транслироваться на сайте Intel. Если учесть, что губернатор Огайо в эти же сроки готовится сделать какое-то важное заявление, способное оказать влияние на экономическую жизнь штата, можно предположить, что слухи о намерениях Intel построить здесь предприятие стоимостью $20 млрд вполне могут оправдаться.

В этом квартале Intel также постарается определиться с выбором места для строительства предприятия и исследовательского центра на территории континентальной Европы. Хаб в Ирландии уже несколько десятилетий выпускает современные процессоры и чипсеты, но «на материке» Intel, если верить слухам, собирается построить предприятие для обслуживания сторонних заказчиков, а также исследовательский центр. Германия, Италия и Франция конкурируют за право принять эти объекты Intel, но официально выбор пока не сделан.

Соперничать с TSMC, которая собирается потратить на расширение производства в этом году до $44 млрд, Intel и Samsung вряд ли смогут, но и они наверняка заметно увеличат капитальные затраты. В случае с Intel эта сумма может достичь $28 млрд, а корейскому конкуренту слухи предписывают увеличение профильных расходов до $36 млрд. Впрочем, основная часть суммы в последнем случае будет традиционно направлена на развитие собственного производства микросхем памяти, а не контрактных услуг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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