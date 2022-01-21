Мобильная GeForce RTX 3070 Ti оказалась равна мобильной RTX 3080 в тесте OpenCL

В базе данных синтетического теста Geekbench появились результаты тестов мобильного графического ускорителя GeForce RTX 3070 Ti в тесте OpenCL. Новинка тестировалась в составе мощного игрового ноутбука MSI Vector GP66 12U. Лэптопы этой серии смогут предложить процессоры Intel Alder Lake, а также видеокарты GeForce RTX 30-й серии с показателем TDP до 150 Вт.

Источник изображения: MSI

В отличие от игровых лэптопов Raider от того же производителя, которые будут оснащаться в том числе и мобильными флагманскими ускорителями GeForce RTX 3080 Ti, модели Vector смогут предложить в максимальной конфигурации только GeForce RTX 3070 Ti. Другой отличительной особенностью этих ноутбуков является отсутствие поддержки ОЗУ нового стандарта DDR5. Данный модели лэптопов оснащаются модулями памяти DDR4-3200.

Источник изображения: MSI

Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti в тесте Geekbench OpenCL показала результат в 124 220 очков. Таким образом, новинка оказалась примерно на 15 % медленнее настольной версии ускорителя. Любопытно, что мобильная GeForce RTX 3080 в среднем показывает в том же тесте примерно такой же результат. Однако следует учитывать, что речь идёт об усреднённом значении производительности для видеокарт версий Max-P (максимальная производительность) и Max-Q (максимальная энергоэффективность). Что касается GeForce RTX 3070 Ti, то в тесте принимала участие версия Max-P с высоким энергопотреблением.

Характеристики мобильной GeForce RTX 3070 Ti. Источник изображения: Geekbench

Производительность мобильной GeForce RTX 3070 Ti. Источник изображения: Geekbench

Сравнение с другими моделями видеокарт. Источник изображения: Geekbench

Ноутбуки с GeForce RTX 3070 Ti появятся в продаже с 1 февраля этого года, по цене от $1500. Официально данный ускоритель предлагает в 1,7 раз более высокую производительность по сравнению с настольной GeForce RTX 2070 Super.



