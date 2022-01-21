NVIDIA заявила, что GeForce RTX 3050 бесконечно быстрее GTX 1650 и GTX 1050 — в играх с трассировкой лучей

Компания NVIDIA заявляет, что её видеокарта GeForce RTX 3050, которая поступит в продажу 27 января, бесконечно быстрее моделей GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 в играх с поддержкой трассировки лучей. И даже опубликовала рекламный график, который это демонстрирует. Казус в том, что два последних ускорителя не поддерживают технологию трассировки лучей, поэтому такой маркетинг со стороны производителя выглядит как минимум странным.

Источник изображений: NVIDIA

Вчера NVIDIA обновила страницу видеокарты GeForce RTX 3050 на своём официальном сайте, где опубликовала новый график игровой производительности новинки. Возможно, данный факт не привлёк бы внимание СМИ , если бы сам график не оказалась максимально бесполезным для потенциального покупателя. Производитель решил сравнить новенькую GeForce RTX 3050 с моделями GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050, поскольку именно они рассматриваются в качестве предшественников нового ускорителя. Обе карты не располагают поддержки технологии RTX или трассировки лучей в реальном времени и DLSS.

На графике NVIDIA отмечается, что GeForce RTX 3050 обеспечивает более 60 кадров в секунду в таких играх, как Control и Minecraft, с активной функцией RTX и DLSS. В то же время GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 не поддерживают RTX и технологию масштабирования DLSS, поэтому на графике они демонстрируют 0 кадров в секунду. В игре Borderlands 3, где нет поддержки RTX, старые карты показывают себя уже чуть лучше.

Можно лишь догадываться, что именно имела ввиду NVIDIA, публикуя этот график. Возможно, производитель хотел таким образом указать, что GeForce RTX 3050 является вторым поколением карт GeForce RTX XX50, у которых имеется поддержка технологии трассировки лучей (первое поколение представляет мобильная GeForce RTX 2050).

Непонятное сравнение видеокарт быстро привлекло внимание пользователей Сети, а один из редакторов портала Tom’s Hardware Джаррод Уолтон (Jarrod Walton) создал на его основе мем, в котором решил подправить график NVIDIA.

NVIDIA также сообщила рекомендованные цены на GeForce RTX 3050 в Европе. В странах ЕС стоимость ускорителя составляет 279 евро. В Великобритании новинку оценили в 239 фунтов. Утечек цен на видеокарту у ретейлеров пока не было, однако без сомнений можно утверждать, что GeForce RTX 3050 будет продаваться гораздо дороже рекомендованного ценника, особенно в Европе.

Видеокарта GeForce RTX 3050 построена на графическом процессоре GA106-150 с 2560 ядрами CUDA, работающими в диапазоне частот от 1,5 до 1,78 ГГц. Ускоритель получил 8 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой разрядности шины 128 бит и оснащён интерфейсом PCIe 4.0. Новинка имеет аппаратную поддержку энкодера H.264, а также технологий RTX и DLSS.



