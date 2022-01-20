В Intel разработали чип для энергоэффективного майнинга криптовалюты

Майнинг биткоина и других криптомонет обходится недешево и нуждается в большом количестве электроэнергии. В компании Intel разработали специальный чип, чтобы решить эту проблему. Об этом пишут на сайте Decrypt.

Идея создания такого чипа у Intel возникла давно, еще в 2018 году компания подала патентную заявку на аппаратный «ускоритель» майнинга. Согласно описанию, он должен снизить энергозатраты при добыче биткоина и другой криптовалюты.

Теперь один из крупнейших производителей микросхем представляет новый чип для майнинга биткоина Bonanza Mine на международной конференции ISCC уже 23 февраля.

Чип описывают как «энергоэффективный ASIC для майнинга биткоина с ультранизким напряжением».