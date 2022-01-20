Каждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млн

Каждый из необходимых Intel для работы с техпроцессом 18A сканеров ASML будет стоить более $340 млн

Вчера компания ASML подтвердила намерения отгрузить первый литографический сканер для работы с технологией High NA EUV корпорации Intel в 2025 году, а квартальный отчёт нидерландского холдинга позволил выяснить, что одна такая машина будет стоить гораздо дороже $340 млн.

Источник изображения: ASML

Для сравнения, поставляемые сейчас EUV-сканеры ASML оцениваются в $150 млн каждый, а среднестатистическое предприятие по производству процессоров требует от 9 до 18 подобных установок. На квартальной отчётной конференции представители ASML, как уточняет Reuters, назвали стоимость разрабатываемых сейчас для нужд Intel литографических сканеров серии TWINSCAN EXE:5200 — она значительно превысит $340 млн.

Работать с высоким значением апертуры смогут и машины серии TWINSCAN EXE:5000, первые заказы на изготовление которых уже получены от клиентов. ASML собирается к 2023 году изготовить пять прототипов, которые достанутся клиентам для тестирования, а серийный вариант установки будет стоить около $300 млн. Первый экземпляр TWINSCAN EXE:5200 для компании Intel будет изготовлен к концу 2024 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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