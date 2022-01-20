Представлен планшет Lenovo 10w на Arm и Windows 11, а также ноутбук Lenovo Yoga 13w

Lenovo представила два новых компьютера с актуальной Windows 11. Это планшет Lenovo 10w, построенный на базе Arm-процессора Qualcomm Snapdragon 7c и ноутбук Yoga w13, основанный на AMD Ryzen 5000U.

Источник изображений: Lenovo

Lenovo 10w обладает прочным корпусом, способным выдержать суровые условия эксплуатации. Устройство оснащено 10,1-дюймовый IPS-экраном с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:10. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass, окружённым резиновым ободком для смягчения ударов.

Планшет построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 7c, который работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Ёмкость eMMC-накопителя составляет 128 Гбайт. Новинка оснащена 2-Мп камерой для видеосвязи и 8-Мп тыльным датчиком.

Lenovo 10w поставляется со съёмной клавиатурой. Устройство поддерживает работу с активным стилусом, который придётся докупить отдельно. Новинка оснащена 30-Вт·ч батареей, которая заряжается через порт USB Type-C. Стоимость устройства составляет $329. Планшет выйдет на рынок в апреле.

Вместе с планшетом Lenovo w10 был представлен ноутбук Yoga 13w. Устройство предлагает пользователям 13,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Камера для видеозвонков, которая имеет разрешение 1080p, оснащена шторкой, призванной сохранить конфиденциальность пользователя. На задней панели размещена ещё одна камера, разрешение которой составляет 5 Мп. Yoga 13w оснащён дактилоскопическим сенсором в кнопке питания, который призван обезопасить устройство от несанкционированного доступа.

В качестве аппаратной платформы выступают процессоры AMD Ryzen 5000U. Ноутбук может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и накопитель ёмкостью до 512 Гбайт. Устройство может похвастаться поддержкой Dolby Audio, двумя портами USB 3.2 Type-C, одним USB 3.2 Type-A, устройством для чтения SD-карт и портом HDMI 2.0. Стоит упомянуть о поддержке Wi-Fi 6 и встроенном LTE-модеме. Lenovo Yoga 13w оборудован аккумулятором ёмкостью 51 Вт·ч. Стартовая цена устройства составляет $749.



