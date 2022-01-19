ASML планирует увеличить выручку на 20 % в этом году — пожар на предприятии в Берлине не помешает

Этот год нидерландский холдинг ASML начал с сообщения о пожаре на предприятии в Берлине, производящем комплектующие для литографических сканеров класса EUV, которые используются при выпуске полупроводниковых компонентов по передовым техпроцессам. К счастью, на квартальной отчётной конференции руководство компании пояснило, что инцидент почти не скажется на работе ASML, и по итогам 2022 года она увеличит выручку на 20 %.

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Квартальная выручка ASML достигла 5 млрд евро, сократившись на 5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, норма прибыли составила 54,2 %, расходы на исследования и разработки достигли 681 млн евро. По итогам всего 2021 года компания выручила 18,6 млрд евро и потратила на разработки 2,5 млрд евро, а норма прибыли сохранилась на уровне 52,7 %. В четвёртом квартале компания располагала портфелем заказов на сумму 7,1 млрд евро.

В текущем квартале ASML рассчитывает выручить от 3,3 до 3,5 млрд евро и потратить на исследования не менее 760 млн евро. Ожидаемое сокращение выручки объясняется изменением подхода к её учёту. В текущем квартале возрастёт количество продукции, поставляемой клиентам до завершения выходного контроля. Окончательная оплата по таким поставкам будет происходить в последующие кварталы, что пропорционально увеличит выручку первого квартала где-то на 2 млрд евро.

Руководство ASML выразило уверенность, что на способность компании поставлять литографическое оборудование в 2022 году пожар на предприятии в Берлине существенного влияния не окажет. С учётом этого фактора выручка по итогам текущего года может вырасти на 20 %, как считает глава ASML Петер Веннинк (Peter Wennink). По итогам прошедшего года компания приняла решение удвоить дивиденды до 5,5 евро на акцию.



