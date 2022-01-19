Arctic выпустила бракованную термопасту MX5 — проблемная партия отозвана, покупателям заменят товар

Компания Arctic Cooling сообщила, что в некоторых партиях термопасты MX5 обнаружился производственный брак. Производитель систем охлаждения указал, что уже отозвал из продажи указанный бракованный продукт и готов провести замену термоинтерфейса у тех, кто купил некачественный товар.

Источник изображения: Amazon UK

Со слов компании, дефекты в термопасте были обнаружены в ходе проверки качества продукции. Отмечается, что анализ показал аномалии в составе MX-5, снижающие её долговечность. В бракованной термопасте превышено содержание масляного остатка, в результате чего термоинтерфейс преждевременно затвердевает и теряет свои теплопроводящие свойства. Компания готова заменить термопасту тем покупателям, которые смогут доказать факт её приобретения, например, предоставить чек о покупке. Ниже приведено официальное заявление производителя:

«Для компании Arctic наивысшим приоритетом является поставка своим клиентам только высококачественных и долговечных продуктов. Если в этих аспектах возникают сомнения, то мы всегда будем готовы принять на себя ответственность. В ходе продолжающейся проверки качества в некоторых партиях нашей термопасты MX-5 были обнаружены аномалии в составе продукта, снижающие его долговечность. В частности, в них была обнаружена повышенная концентрация масла, что приводит к преждевременному затвердеванию термоинтерфейса. Это в свою очередь может привести к ухудшению эффективности продукта, а также к повышению сложности его использования.

Компания уже установила и отозвала бракованные партии термопасты MX-5 с рынка. Мы сожалеем о том, что дефект был обнаружен уже после того, как термопаста была поставлена в дилерские центры и конечным покупателям, несмотря на постоянный контроль качества и высочайшую осторожность при её производстве.

Разумеется, мы берём на себя всю ответственность за ситуацию и без исключений готовы предложить замену дефектной MX-5. Для этого всем заинтересованным лицам необходимо обратиться к нам через форму support.arctic.de/de/menu/support и предоставить доказательство покупки нашего продукта».



