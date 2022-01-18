Глава Intel заявил, что семейство процессоров Alder Lake позволило компании навсегда обогнать AMD

Глава Intel заявил, что семейство процессоров Alder Lake позволило компании навсегда обогнать AMD

В середине февраля прошлого года генеральным директором Intel был назначен Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Отпраздновать приближение символического рубежа он решил видеообращением к аудитории LinkedIn, в котором заявил, что с выходом на рынок семейства процессоров Alder Lake возглавляемая им компания навсегда вернула себе лидерство в потребительском сегменте.

Источник изображения: Intel, Pat Gelsinger

Ранее Гелсингер во время разного рода отчётных мероприятий уже признавал, что ещё до выхода процессоров Alder Lake корпорация Intel начала возвращать себе утраченные рыночные позиции, но теперь он убеждён, что этому семейству принадлежит решающая роль в сохранении данной тенденции. «Alder Lake. Неожиданно… Бум! Мы снова в игре, — эмоционально иллюстрирует глава Intel укрепление позиций компании в потребительском секторе, — AMD остаётся в зеркале заднего вида в клиентском сегменте и никогда более не появится перед ветровым стеклом, мы просто будем лидировать на рынке».

Не оставляет глава Intel и амбиций освоить пять новых техпроцессов за четыре года. К началу 2025 года компания рассчитывает предложить клиентам техпроцесс Intel 18A. В обращении к коллегам Гелсингер также заявил, что лучшего руководителя для Intel на данном этапе для компании не найти, и он проявит себя максимально хорошо на данном посту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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