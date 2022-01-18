Скальпирование Intel Alder Lake позволило снизить температуру на 10 °С

Скальпирование Intel Alder Lake позволило снизить температуру на 10 °С

Не секрет, что замена штатного термоинтерфейса зачастую позволяет довольно значительно снизить температуру процессора. Компания RockItCool выпустила инструмент для снятия крышек с процессоров Intel Alder Lake-S и последующей замены штатного припоя на термоинтерфейс типа жидкий металл, а заодно рассказала, как такая манипуляция влияет на температуру CPU.

Судя по представленному графику (ниже), замена штатного припоя на неназванный термоинтерфейс позволила снизить температуру неназванного процессора под нагрузкой на 10 °С. Чип работал в разгоне по всем ядрам на частоте 5,1 ГГц, с примерно 84 до 74 градусов Цельсия.

Скальпирование Intel Alder Lake позволило снизить температуру на 10 °С

Хотя модель процессора не уточняется, на представленных производителем фото показан Core i5-12600K. Термоинтерфейс также не называется, но скорее всего это жидкий металл Coollaboratory Liquid Extreme — только он доступен в ассортименте RockItCool.

Скальпирование Intel Alder Lake позволило снизить температуру на 10 °С

Заметим, что инструмент для снятия крышки с процессоров Intel Core 12-го поколения оценён производителем в $59,99.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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