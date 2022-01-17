Новый Ryzen 7 5800X3D отметился в сети распределённых вычислений MilkyWay@Home — немного быстрее Ryzen 7 5800X

Новый Ryzen 7 5800X3D отметился в сети распределённых вычислений MilkyWay@Home — немного быстрее Ryzen 7 5800X

Анонсированный на минувшей выставке CES 2022 процессор Ryzen 7 5800X3D с технологией расширения кеш-памяти 3D V-Cache показался в сети распределённых вычислений MilkyWay@Home — это первый сторонний тест данного чипа. Согласно заявлениям AMD, новинка поступит в продажу весной этого года и сможет предложить на 15 % более высокую производительность по сравнению с обычной версией Ryzen 7 5800X.

Источник изображения: AMD

В рамках проекта MilkyWay@Home добровольцы предоставляют свои домашние машины для обработки астрофизических данных. В качестве надёжного бенчмарка эта платформа не очень пригодна, поэтому непонятно, почему владелец системы, также оснащённой 16 Гбайт ОЗУ и видеокартой Radeon RX 6800 XT решил проверить Ryzen 7 5800X3D именно на ней.

В характеристиках указано, что Ryzen 7 5800X3D имеет 512 Кбайт кеш-памяти L2. Объём кеш-памяти 3-го уровня платформа считывать не умеет, но мы знаем, что он составляет 96 Мбайт включая 3D V-Cache.

Новый Ryzen 7 5800X3D отметился в сети распределённых вычислений MilkyWay@Home — немного быстрее Ryzen 7 5800X

Производительность системы на базе Ryzen 7 5800X3D в операциях с плавающей запятой и с целыми числами составляет в обоих случаях 1 млрд операций в секунду. Также указана средняя скорость обработки на уровне 11,9 Гфлопс для самого CPU и 492,80 Гфлопс в операциях OpenCL у видеокарты Radeon RX 6800 XT. В задачах N-Body simulation средняя производительность составляет 272,02 Гфлопс.

По данным той же платформы MilkyWay@Home, производительность процессора Ryzen 7 5800X составляет 10,67 Гфлопс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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