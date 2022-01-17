Louis Vuitton выпускает умные часы за $3300

Французская компания Louis Vuitton, известная выпуском модных аксессуаров и одежды, представила умные часы Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up. Об этом сообщает Liga.Tech со ссылкой на сайт Hypebeast.

Фото: Louis Vuitton

Как и предыдущие часы этого бренда, новинка отличается стильным дизайном. Ее экран покрыт сапфировым стеклом (устойчивым к царапинам), а корпус украшен 24 светодиодами и фирменной символикой Louis Vuitton Monogram.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up выпущен в трех версиях: Polished Steel (полированная сталь), Matte Black (матовый черный) и Matte Brown (матовый коричневый).

Часы работают под управлением собственной операционной системы и управляются касаниями к сенсорному экрану. К числу их функций относится шагомер и пульсометр, отображение погоды и т. п.

Гаджет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт постоянной памяти. У него 1,2-дюймовый AMOLED экран с разрешением 390?390 пикселей (плотность пикселей 320 ppi).

Продажа часов Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up началась на мировом рынке в торговой сети Louis Vuitton по цене $3300 за версию Polished Steel и $3600 за версию Matte Black или Matte Brown.