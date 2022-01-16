Бюджетный процессор Intel Celeron G6900 последнего поколения испытали в AAA-играх

Видеоблогер Стив (Steve) на YouTube-канале Random Gaming in HD протестировал в современных играх работу процессора Intel Celeron G6900 — самого недорогого предложения в линейке чипов Alder Lake. Недавно процессор продемонстрировал относительно неплохие результаты в сравнении с флагманом двухлетней давности, но для некоторых игр этого оказалось недостаточно.

Источник изображения: RandomGaminginHD / youtube.com

Процессор Intel Celeron G6900 располагает парой производительных ядер Golden Cove без поддержки Hyper-Threading. Тактовая частота чипа составляет 3,4 ГГц, присутствуют 2,5 Мбайт кеша L2. Он поддерживает память до DDR4-3200 или DDR5-4800. Наличествует также встроенная графика Intel UHD Graphics 710 с пиковой частотой до 1,3 ГГц и 16 блоками EU. Показатель TDP составляет 46 Вт.

Стив постарался собрать систему с наименьшими финансовыми затратами. Процессор обошёлся в 55 фунтов стерлингов ($75,35), материнская плата Gigabyte H610M S2H DDR4 стоила 80 фунтов (почти $110), стоимость оперативной памяти он не уточнил, но сообщил, что её объём составил 16 Гбайт (2 ? 8 Гбайт DDR4-3000). О накопителе он также ничего не сказал, зато отметил, что в роли видеоадаптера выступила профессиональная карта NVIDIA T1000 — она примерно соответствует потребительской GTX 1650. Всё это использовалось для запуска новых и не самых новых игр при «разумных» настройках.

The Witcher 3 удалось запустить в разрешении 1080p, и она даже показала среднюю частоту 43 кадра/с, но на практике этих красивых цифр оказалось недостаточно: геймплей то и дело сопровождался подвисаниями, слишком продолжительными, чтобы игровой процесс можно было назвать комфортным. Обновлённая версия GTA: San Andreas показала себя намного лучше: 58 кадров/с при 1080p — сбои и подтормаживания тоже присутствовали, но впечатлений от игры почти не портили. Cyberpunk 2077, с одной стороны, проявила себя неплохо с 47 кадрами/с на 1080p (как минимум в начале сюжета). С другой стороны, отметился существенный недостаток — загрузить сохранённую ранее игру не получилось.

Пожалуй, лучший результат оказался у CS:GO с низкими настройками при разрешении 1080p на карте Dust II: в среднем целых 120 кадров/с. На удивление неплохо себя показала Red Dead Redemption 2 (в среднем 34 кадра/с при 1080p и «консольных настройках»). А вот совершенно неиграбельными были Forza Horizon 5, которая зависла на этапе загрузки, и Far Cry 6, не сумевшая подняться выше 2 кадров/с.

Очевидно, что «узким местом» в серии тестов был именно процессор: в ролике видно, что он практически всегда держал нагрузку около 100 %, в то время как видеокарта ничего подобного не испытывала (за исключением Cyberpunk 2077) — проще говоря, для игр система оказалась несбалансированной. Автор обзора сделал вывод, что приобретение чипа Celeron последнего поколения пока не имеет особого смысла из-за высокой цены на совместимые материнские платы. А вот на новый Pentium Gold G7400 он возлагает большие надежды и намеревается подвергнуть его такому же испытанию, причём уже не только с дискретной, но и с интегрированной графикой.



