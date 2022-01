Новые QLED-телевизоры Samsung первыми в мире получили сертификат Pantone Validated

Компания Samsung Electronics сообщила о том, что её новейшие телевизоры модельного ряда 2022 года получили от ведущих мировых институтов сертификации подтверждение безопасности для глаз пользователей и высокой точности цветопередачи.

Источник изображений: Samsung

В частности, интерьерные панели The Frame, The Serif и The Sero стали обладателями сертификата Eye Care от немецкой организации Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), одной из крупнейших европейских научно-технических ассоциаций. Устройства оценивались по таким критериям, как безопасность, комфорт для глаз, уровень мерцания, равномерность и точность цветопередачи.

Интерьерные телевизоры модельного ряда 2022 года также прошли оценку безопасности в отношении мерцания экрана на основе метода классификации опасности света, установленного Международной электротехнической комиссией (IEC). Кроме того, эти панели прошли проверку на отсутствие бликов, проводимую Underwriters Laboratories (UL), независимой компанией в сфере безопасности техники. Тесты выполнялись при значении 300 люкс, что эквивалентно ярко освещённой рабочей зоне, и при уровне 70 люкс, который соответствует помещению с тусклым светом.

Сообщается также, что новые QLED-панели Samsung первыми в мире получили сертификат Pantone Validated, что говорит о высокой точности цветопередачи и естественности оттенков. В число моделей, сертифицированных Pantone, вошли 20 новинок — пятнадцать телевизоров QLED с разрешениями 4K и 8K, а также пять мониторов.