Мировые продажи чипов в ноябре выросли на 23,5%

Мировая продажа полупроводников в ноябре увеличилась на 23,5% по отношению к тому же месяцу 2020 года — до $49,69 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности, передает Интерфакс-Украина.

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По сравнению с октябрем 2021 года они выросли на 1,5%.

«Глобальные продажи полупроводников оставались высокими в ноябре, существенно увеличившись в годовом исчислении на всех основных региональных рынках и во всех категориях продукции», — заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

По его словам, объем продаж за 11 месяцев прошлого года уже достиг нового годового рекорда. Это связано с тем, что производители существенно нарастили производство для того, чтобы удовлетворить высокий спрос.

Продажи микропроцессоров в Северной и Южной Америке повысились в ноябре на 28,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе — на 26,3%, в Японии — на 19,5%, в Китае — на 21,4%. в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 22,2%.

Реализация чипов по отношению к октябрю 2021 года в Северной и Южной Америке увеличилась на 4,2%, в Европе — на 3,1%, в Японии — на 1,1% и в АТР — на 0,9%. Между тем, в КНР показатель снизился на 0,2%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что недостаток чипов стал одним из ключевых последствий кризиса поставок и некоторые ожидают, что он продлится годами.

От дефицита полупроводников страдает целый ряд отраслей: от автомобилей до смартфонов. Некоторые инвесторы и аналитики ожидают, что недостаток чипов будет продолжаться и в 2023 году.

Нехватка чипов обострилась в первой половине 2021 года. Причиной стали сбои цепочек снабжения в Техасе, где экстремальные морозы повлекли за собой перебои с электричеством, и заставили приостановить производство, и Японии, где произошел пожар на заводе. Проблема усугубилась из-за закрытия на карантин предприятий в Малайзии, на которую приходится 13% мировых поставок полупроводников.