Кулер Thermalright Macho Maxx оснащён крупным радиатором и 140-мм вентилятором

Кулер Thermalright Macho Maxx оснащён крупным радиатором и 140-мм вентилятором

Компания Thermalright анонсировала универсальный кулер Macho Maxx для производительных настольных компьютеров и игровых станций на процессорах AMD и Intel.

Источник изображений: Thermalright

Новинка получила массивный радиатор с размерами 140 ? 97 ? 158 мм. Он имеет специальный дизайн с вертикальным шестигранным отверстием. Через радиатор проходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. В основании располагается медная прижимная пластина с никелевым покрытием.

Кулер Thermalright Macho Maxx оснащён крупным радиатором и 140-мм вентилятором

За обдув отвечает вентилятор TL-D14, габариты которого составляют 140 ? 152 ? 27 мм. Применены гидродинамический подшипник и крыльчатка с семью лопастями. Подсветка не предусмотрена.

Скорость вращения вентилятора регулируется методом широтно-?импульсной модуляции (ШИМ), достигая 1500 оборотов в минуту (±10 %). Максимальный поток воздуха равен 132 кубометрам в час, статическое давление — 2,09 мм водяного столба. Уровень шума не превышает 25,6 дБА.

Кулер Thermalright Macho Maxx оснащён крупным радиатором и 140-мм вентилятором

Клер можно применять с процессорами AMD AM4, а также с чипами Intel LGA 115X/2011/-3/2066/1200/1700. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной стоимости на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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