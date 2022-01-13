Мировой рынок ПК в 2021 году вырос на 15%

Особо удачным выдался год для Apple.

Мировой рынок ПК в 2021 году вырос на 15%
Фото: Depositphotos/ngampol.photo7380

Мировой рынок персональных компьютеров демонстрирует стремительный рост второй год подряд. По данным аналитических компаний Canalys и International Data Corporation, в 2021 году поставки ПК, включающие десктопы, ноутбуки и рабочие станции, подскочили почти на 15%.

Общее количество проданных ПК в 2021 году превысило 340 миллионов единиц.

Особенно удачным выдался год для Apple. Их поставки выросли более чем на 20% в год.

При этом наибольшую часть на рынке ПК сохраняют Lenovo, HP и Dell. Они продемонстрировали более скромный рост, но все равно сохраняют значительные отрывы от Apple и Acer.

Аналитики прогнозируют что 2022 год также будет хорошим для рынка ПК. Удаленная работа все еще остается актуальной для третьего года пандемии, поэтому потребность в мощных ПК будет сохраняться. Сейчас нормально стало иметь минимум два ПК в семье.

Напомним, что рост рынка ПК начался в 2020 году, когда из-за пандемии работники массово начали переходить на отдаленную работу.

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