Компактный монитор ASUS ProArt OLED PA16DC рассчитан на создателей контента

Компания ASUS анонсировала монитор ProArt OLED PA16DC на органических светодиодах, разработанный для создателей контента, а также пользователей, занимающихся обработкой видеоматериалов на профессиональном уровне.

Источник изображений: ASUS

Новинка имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением 4К — 3840 ? 2160 пикселей. Говорится о поддержке HDR и сертификации VESA DisplayHDR True Black 400.

Монитор калибруется на заводе и обеспечивает высочайшую точность цветопередачи — Delta E<1. Используется 10-битное представление цвета, а охват цветового пространства DCI-P3 достигает 100 %.

Имеется встроенный колориметр. Пользователи смогут самостоятельно осуществлять калибровку, применяя программное обеспечение вроде Light Illusion ColourSpace CMS.

В оснащение входит порт USB Type-C с возможностью подачи до 30 Вт энергии на подключённое устройство. Кроме того, есть два интерфейса HDMI и концентратор USB .

В комплект ProArt OLED PA16DC включены две различные подставки и бленда для защиты от бликов. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене панели на данный момент нет.



