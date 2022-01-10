Компактный монитор ASUS ProArt OLED PA16DC рассчитан на создателей контента

Компактный монитор ASUS ProArt OLED PA16DC рассчитан на создателей контента

Компания ASUS анонсировала монитор ProArt OLED PA16DC на органических светодиодах, разработанный для создателей контента, а также пользователей, занимающихся обработкой видеоматериалов на профессиональном уровне.

Источник изображений: ASUS

Новинка имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением 4К — 3840 ? 2160 пикселей. Говорится о поддержке HDR и сертификации VESA DisplayHDR True Black 400.

Монитор калибруется на заводе и обеспечивает высочайшую точность цветопередачи — Delta E<1. Используется 10-битное представление цвета, а охват цветового пространства DCI-P3 достигает 100 %.

Имеется встроенный колориметр. Пользователи смогут самостоятельно осуществлять калибровку, применяя программное обеспечение вроде Light Illusion ColourSpace CMS.

Компактный монитор ASUS ProArt OLED PA16DC рассчитан на создателей контента

В оснащение входит порт USB Type-C с возможностью подачи до 30 Вт энергии на подключённое устройство. Кроме того, есть два интерфейса HDMI и концентратор USB.

В комплект ProArt OLED PA16DC включены две различные подставки и бленда для защиты от бликов. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене панели на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ASUS обновила игровой ноутбук ROG Flow X13 — он получил чип Ryzen 6000 и поддерживает внешние видеокарты RTX 3080 и RX 6850M XTASUS обновила игровой ноутбук ROG Flow X13 — он получил чип Ryzen 6000 и поддерживает внешние видеокарты RTX 3080 и RX 6850M XT
Cougar наделила док-станцию DS10 многоцветной подсветкойCougar наделила док-станцию DS10 многоцветной подсветкой
Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от $199 до $3199Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от $199 до $3199
Представлена гарнитура Sharkoon B2 с 50-мм излучателями и поддержкой виртуального звука 7.1Представлена гарнитура Sharkoon B2 с 50-мм излучателями и поддержкой виртуального звука 7.1
Модульная система Lenovo ThinkVision VoIP Stack предназначена для организации видеосвязиМодульная система Lenovo ThinkVision VoIP Stack предназначена для организации видеосвязи
Блок рекламы


Похожие новости
ASUS обновила игровой ноутбук ROG Flow X13 — он получил чип Ryzen 6000 и поддерживает внешние видеокарты RTX 3080 и RX 6850M XTASUS обновила игровой ноутбук ROG Flow X13 — он получил чип Ryzen 6000 и поддерживает внешние видеокарты RTX 3080 и RX 6850M XT
Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11
Samsung представила 32-дюймовый 4K-монитор Smart Monitor M8 с функциями Smart TVSamsung представила 32-дюймовый 4K-монитор Smart Monitor M8 с функциями Smart TV
Apple, возможно, готовит новый монитор, который будет вдвое дешевле актуального Pro Display XDRApple, возможно, готовит новый монитор, который будет вдвое дешевле актуального Pro Display XDR
Colorful и ASUS подтвердили характеристики грядущих процессоров Intel Alder Lake-SColorful и ASUS подтвердили характеристики грядущих процессоров Intel Alder Lake-S
На некоторых ASUS ROG Maximus Z690 Hero стали плавиться транзисторы — возможно, из-за неправильной установки конденсатораНа некоторых ASUS ROG Maximus Z690 Hero стали плавиться транзисторы — возможно, из-за неправильной установки конденсатора
Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610
AOC выпустила 43-дюймовый игровой монитор G4309VX/D с разрешением 4K и частотой 144 ГцAOC выпустила 43-дюймовый игровой монитор G4309VX/D с разрешением 4K и частотой 144 Гц
Lenovo готовит компактный планшет игрового уровняLenovo готовит компактный планшет игрового уровня
MSI представила игровой монитор Optix MAG281URV формата 4КMSI представила игровой монитор Optix MAG281URV формата 4К
Последние новости
Подгружаем последние новости