MSI готовит твердотельные накопители Spatium E26 с интерфейсом PCIe 5.0

Компания MSI, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску твердотельные накопители на новейшем контроллере Phison PS5026-E26, который был представлен в ходе выставки потребительской электроники CES 2022.

Источник изображений: TechPowerUp

Напомним, что названное решение соответствует спецификациям PCI Express Base Specification Revision 5.0 и NVMe 2.0. Контроллер содержит два ядра ARM Cortex-R5 и три фирменных ядра CoXProcessor. Допускается работа с флеш-памятью 3D TLC и QLC NAND.

Проектируемые накопители MSI получили название Spatium E26. Они будут выполнены в виде карт расширения с интерфейсом PCI Express 5.0 x4 (PCIe 5.0).

О вместимости и производительности устройств пока ничего не сообщается. Говорится лишь, что скорость последовательного чтения информации превышает 10 Гбайт/с.

Накопители имеют однослотовое исполнение и низкопрофильный форм-фактор. Для охлаждения применяется тонкий теплоотвод на основе медной плёнки. О сроках появления новинок на коммерческом рынке пока ничего не известно.



