Corsair отозвала продукцию с рынка Китая из-за опечатки на упаковке

В социальной сети Weibo появилось сообщение от официального аккаунта Corsair, говорящее о том, что на китайский рынок попали товары компании, на упаковке которых допущена ошибка. Производитель уже провёл расследование и отозвал затронутые продукты, попавшие китайским ретейлерам.

Источник изображения: Shutterstock

«Недавно некоторые покупатели сообщили, что на упаковке и бумажных инструкциях продуктов Corsair допущены ошибки о стране производства и производственной зоне. После расследования, проведённого компанией, проблема была подтверждена. Инцидент вызван небрежностью при просмотре описания продукта. Наша компания сожалеет о случившемся и приносит искренние извинения потребителям. Мы уже изъяли проблемные продукты с полок магазинов, а ответственный персонал компании проверит сопутствующие товары и устранит все проблемы в случае их обнаружения», — говорится в сообщении Corsair.

По данным источника, речь идёт о том, что на некоторых продуктах Corsair неверно указана страна-производитель. После получения жалоб от покупателей вендор провёл собственное расследование и подтвердил наличие проблемы. Предполагается, что на упаковке было указано «Сделано в Тайване» вместо «Сделано в Китае», хотя официальные представители Corsair эту информацию не подтверждали. Также неизвестно, какие именно товары затрагивает проблема, поскольку многие продукты бренда по-прежнему доступны в крупных китайских интернет-магазинах.



