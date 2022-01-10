Gigabyte анонсировала материнские платы Aorus Master на чипсете Intel B660

В рамках прошедшей на этой неделе ежегодной выставки CES 2022 компания Gigabyte Technology представила несколько материнских плат на чипсетах Intel B660 и H610, предназначенных для новейших процессоров Intel Alder Lake (12-е поколение). Наиболее интересными из них можно считать модели B660 Aorus Master и B660 Aorus Master DDR4, первая из которых поддерживает новейшую оперативную память DDR5, а вторая — DDR4. В остальном обе модели имеют идентичные характеристики и дизайн.

Источник изображений: Gigabyte

Обе материнские платы выполнены в форм-факторе ATX и соответствуют стилю бренда Aorus, под которым выпускается продукция для геймеров. Наличие RGB-подсветки ещё раз напоминает об этом.

Модель B660 Aorus Master поддерживает память DDR5-5333, а B660 Aorus Master DDR4 — DDR4-6000. Вне зависимости от выбранной версии можно установить до 128 Гбайт оперативной памяти, для чего предусмотрено четыре слота.

В наличии один полноразмерный разъём PCIe 4.0 x16, а также два PCIe 3.0 x4/x1. Для подключения накопителей предусмотрены три слота M.2, в том числе два с поддержкой PCIe 4.0 x4 и один с поддержкой PCIe 3.0 x4. Имеются четыре порта SATA с поддержкой массивов RAID 0, 1, 5 и 10.

Что касается интерфейсов задней панели, то здесь имеются один USB 3.2 Gen2?2 (Type-C), один USB 3.2 Gen1 (Type-A), четыре USB 3.2 Gen1, четыре USB 2.0, а также HDMI, DisplayPort, Ethernet и др.

В рамках анонса стоимость и сроки старта поставок материнских плат B660 Aorus Master и B660 Aorus Master DDR4 объявлены не были. Вероятно, Gigabyte озвучит эти данные ближе к началу продаж.



