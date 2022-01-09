Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов из-за дефицита полупроводников

Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов из-за дефицита полупроводников

Компания Canon, помимо прочего занимающаяся производством картриджей для принтеров и многофункциональных устройств, испытала на себе воздействие глобального дефицита чипов. Нехватка продукции этого типа вынудила вендора производить картриджи без DRM-чипов, которые встроенная в принтеры защита может распознавать как контрафактную продукцию.

Источник изображений: Canon

Фирменные картриджи Canon оснащаются чипами для реализации нескольких функций, таких как определение количества оставшихся чернил и подтверждение оригинальности картриджа. Если же пользователь устанавливает в принтер или МФУ картридж стороннего производителя, который не имеет DRM-чипа, то устройство, в зависимости от модели, может уведомить его об этом, предупредив об «опасности» использования контрафактной продукции.

Теперь же Canon сама опубликовала сообщение на своём сайте, в котором, помимо обширного списка затронутых проблемой устройств, говорится, что «негативного воздействия на качество печати при использовании расходных материалов без электронных компонентов нет». При этом отмечается, что некоторые функции, такие как определение уровня тонера, могут работать некорректно. Вместе с этим производитель опубликовал инструкции по настройке принтеров при использовании картриджей без DRM-чипов.

Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов из-за дефицита полупроводников

Как долго Canon будет испытывать трудности с поставками чипов, на данный момент неизвестно. Также неизвестно, сталкиваются ли с подобными проблемами другие производители принтеров и картриджей. Дефицит полупроводниковой продукции затрагивает многие отрасли промышленности и производителей разной продукции, начиная от смартфонов и заканчивая автомобилями. Хотя производители чипов стремятся нарастить производственные мощности, чтобы справиться с дефицитом, вряд ли стоит ожидать, что ситуация улучшится в скором времени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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