Модульная система Lenovo ThinkVision VoIP Stack предназначена для организации видеосвязи

Модульная система Lenovo ThinkVision VoIP Stack предназначена для организации видеосвязи

Компания Lenovo представила весьма любопытную новинку под названием ThinkVision VoIP Stack: это специальная модульная система, позволяющая наделить монитор средствами для организации видеоконференцсвязи.

Источник изображений: Lenovo

В набор аксессуаров входят камера MC60 и звуковая панель MS30. Для их монтажа достаточно вставить особую подставку-держатель в верхний порт USB Type-A монитора, после чего аксессуары можно будет закреплять без использования каких-либо соединительных кабелей.

Модульная система Lenovo ThinkVision VoIP Stack предназначена для организации видеосвязи

Гибридная камера MC60 объединяет инфракрасный датчик и обычный сенсор, обеспечивающий возможность передачи видео в формате 1080р. Устройство наделено средствами автоматической фокусировки и двумя микрофонами с функцией шумоподавления. Кроме того, предусмотрен механизм Privacy Shutter для обеспечения конфиденциальности.

Модульная система Lenovo ThinkVision VoIP Stack предназначена для организации видеосвязи

Звуковая панель MS30, в свою очередь, снабжена двумя фронтальными динамиками мощностью 2 Вт каждый. Аксессуары можно использовать по отдельности или вместе для расширения возможностей монитора.

В продажу новинки поступят в июне. Камера обойдётся в 129 долларов США, звуковая панель — в 39 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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