Модульная система Lenovo ThinkVision VoIP Stack предназначена для организации видеосвязи

Компания Lenovo представила весьма любопытную новинку под названием ThinkVision VoIP Stack: это специальная модульная система, позволяющая наделить монитор средствами для организации видеоконференцсвязи.

Источник изображений: Lenovo

В набор аксессуаров входят камера MC60 и звуковая панель MS30. Для их монтажа достаточно вставить особую подставку-держатель в верхний порт USB Type-A монитора, после чего аксессуары можно будет закреплять без использования каких-либо соединительных кабелей.

Гибридная камера MC60 объединяет инфракрасный датчик и обычный сенсор, обеспечивающий возможность передачи видео в формате 1080р. Устройство наделено средствами автоматической фокусировки и двумя микрофонами с функцией шумоподавления. Кроме того, предусмотрен механизм Privacy Shutter для обеспечения конфиденциальности.

Звуковая панель MS30, в свою очередь, снабжена двумя фронтальными динамиками мощностью 2 Вт каждый. Аксессуары можно использовать по отдельности или вместе для расширения возможностей монитора.

В продажу новинки поступят в июне. Камера обойдётся в 129 долларов США , звуковая панель — в 39 долларов.



