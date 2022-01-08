AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров

Компания AMD начнёт продажи игровой видеокарты начального уровня Radeon RX 6500 XT 19 января. Её рекомендованная стоимость составляет $200. Однако на фоне продолжающегося дефицита ускорителей, отчасти вызванного криптомайнерами и перекупщиками, которые сметают с полок все доступные предложения, уже больше года невозможно найти видеокарты по доступным ценам.

Источник изображения: AMD

Будет ли с Radeon RX 6500 XT как-то по-другому, частично зависит от объёма её поставок, однако в AMD также утверждают, что разработали этот графический ускоритель таким образом, чтобы он выглядел менее привлекательно в глазах добытчиков криптовалют. В разговоре с прессой по вопросам, связанным с недавними анонсами на выставке CES 2022, вице-президент AMD Radeon Лаура Смит (Laura Smith) рассказала, как Radeon RX 6500 XT была «оптимизирована» для геймеров.

«Мы действительно оптимизировали этот ускоритель таким образом, чтобы на целевом рынке он в первую очередь являлся игровым. Это вполне заметно, если взглянуть на его характеристики. Несмотря на то, что карта имеет только 4 Гбайт памяти, этого объёма вполне достаточно для большинства игр AAA-класса. В то же время видеокарта не выглядит привлекательной для тех, кто планирует использовать ускоритель для операций с блокчейном или в майнинге», — отметила Смит.

Действительно, если взглянуть на характеристики Radeon RX 6500 XT, то станет заметно, что карта отличается в худшую сторону даже на фоне модели начального уровня Radeon RX 5500 XT прошлого поколения. Во-первых, у нового ускорителя не 8, а лишь 4 Гбайт памяти. Во-вторых, разрядность шины памяти Radeon RX 6500 XT вполовину меньше, чем у предшественника (64 бит против 128 бит). Такую разрядность шины памяти можно встретить сегодня разве что у бюджетных дискретных мобильных видеокарт уровня GeForce MX 450. Однако разрядность шины памяти настольных графических ускорителей последних поколений составляла минимум 128 бит. Меньший объём памяти и её сниженная пропускная способность негативно скажутся на эффективности видеокарты в добыче Ethereum.

Чтобы компенсировать медленный интерфейс памяти и помочь карте конкурировать с предложениями уровня Radeon RX 570 и Radeon RX 5500 XT, производитель повысил частоты работы графического процессора Radeon RX 6500 XT. Максимальная частота GPU нового ускорителя составляет 2815 МГц. Для сравнения, чип модели Radeon RX 5500 XT работает на частоте 1845 МГц.

Помогут ли такие технические решения AMD завоевать внимание геймеров к Radeon RX 6500 XT и отвадить от неё майнеров, узнаем уже после начала её продаж.



