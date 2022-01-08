AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров

AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров

Компания AMD начнёт продажи игровой видеокарты начального уровня Radeon RX 6500 XT 19 января. Её рекомендованная стоимость составляет $200. Однако на фоне продолжающегося дефицита ускорителей, отчасти вызванного криптомайнерами и перекупщиками, которые сметают с полок все доступные предложения, уже больше года невозможно найти видеокарты по доступным ценам.

Источник изображения: AMD

Будет ли с Radeon RX 6500 XT как-то по-другому, частично зависит от объёма её поставок, однако в AMD также утверждают, что разработали этот графический ускоритель таким образом, чтобы он выглядел менее привлекательно в глазах добытчиков криптовалют. В разговоре с прессой по вопросам, связанным с недавними анонсами на выставке CES 2022, вице-президент AMD Radeon Лаура Смит (Laura Smith) рассказала, как Radeon RX 6500 XT была «оптимизирована» для геймеров.

«Мы действительно оптимизировали этот ускоритель таким образом, чтобы на целевом рынке он в первую очередь являлся игровым. Это вполне заметно, если взглянуть на его характеристики. Несмотря на то, что карта имеет только 4 Гбайт памяти, этого объёма вполне достаточно для большинства игр AAA-класса. В то же время видеокарта не выглядит привлекательной для тех, кто планирует использовать ускоритель для операций с блокчейном или в майнинге», — отметила Смит.

Действительно, если взглянуть на характеристики Radeon RX 6500 XT, то станет заметно, что карта отличается в худшую сторону даже на фоне модели начального уровня Radeon RX 5500 XT прошлого поколения. Во-первых, у нового ускорителя не 8, а лишь 4 Гбайт памяти. Во-вторых, разрядность шины памяти Radeon RX 6500 XT вполовину меньше, чем у предшественника (64 бит против 128 бит). Такую разрядность шины памяти можно встретить сегодня разве что у бюджетных дискретных мобильных видеокарт уровня GeForce MX 450. Однако разрядность шины памяти настольных графических ускорителей последних поколений составляла минимум 128 бит. Меньший объём памяти и её сниженная пропускная способность негативно скажутся на эффективности видеокарты в добыче Ethereum.

Чтобы компенсировать медленный интерфейс памяти и помочь карте конкурировать с предложениями уровня Radeon RX 570 и Radeon RX 5500 XT, производитель повысил частоты работы графического процессора Radeon RX 6500 XT. Максимальная частота GPU нового ускорителя составляет 2815 МГц. Для сравнения, чип модели Radeon RX 5500 XT работает на частоте 1845 МГц.

Помогут ли такие технические решения AMD завоевать внимание геймеров к Radeon RX 6500 XT и отвадить от неё майнеров, узнаем уже после начала её продаж.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от $199 до $3199Hisense представила умные телевизоры серий U и A по цене от $199 до $3199
Intel отключит поддержку набора инструкций AVX-512 в процессорах Alder LakeIntel отключит поддержку набора инструкций AVX-512 в процессорах Alder Lake
Представлена гарнитура Sharkoon B2 с 50-мм излучателями и поддержкой виртуального звука 7.1Представлена гарнитура Sharkoon B2 с 50-мм излучателями и поддержкой виртуального звука 7.1
ASUS обновила игровой ноутбук ROG Flow X13 — он получил чип Ryzen 6000 и поддерживает внешние видеокарты RTX 3080 и RX 6850M XTASUS обновила игровой ноутбук ROG Flow X13 — он получил чип Ryzen 6000 и поддерживает внешние видеокарты RTX 3080 и RX 6850M XT
Пожар на берлинском заводе ASML затронул производство оптики для EUV-сканеров — это может сорвать сроки освоения тонких техпроцессовПожар на берлинском заводе ASML затронул производство оптики для EUV-сканеров — это может сорвать сроки освоения тонких техпроцессов
Блок рекламы


Похожие новости
Игровой ноутбук Alienware M17 R5 получил связку из процессора Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000MИгровой ноутбук Alienware M17 R5 получил связку из процессора Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000M
Дефицит полупроводников сохранится до 2023 года, считает глава IntelДефицит полупроводников сохранится до 2023 года, считает глава Intel
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгонаПартнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HDAMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет к середине октября — она предложит 8 Гбайт памяти и 1792 потоковых процессоровВидеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет к середине октября — она предложит 8 Гбайт памяти и 1792 потоковых процессоров
Intel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake YIntel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake Y
XFX выпустит Radeon RX 6900 XT с водоблоком EK Water BlocksXFX выпустит Radeon RX 6900 XT с водоблоком EK Water Blocks
Все видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в SteamВсе видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в Steam
PowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и HellhoundPowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и Hellhound
Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тестеRadeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте
Последние новости
Подгружаем последние новости