Cougar наделила док-станцию DS10 многоцветной подсветкой

Cougar наделила док-станцию DS10 многоцветной подсветкой

Компания Cougar анонсировала компактную док-станцию DS10 для портативных компьютеров: новинка предоставляет набор разъёмов для подключения различных периферийных устройств и дисплеев.

Источник изображений: Cougar

Для подключения к ноутбуку служит интерфейс USB Type-C. Технология Power Delivery позволяет подавать до 100 Вт энергии для подзарядки аккумуляторной батареи.

Станция наделена двумя коннекторами HDMI: можно одновременно подключить два монитора с разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц. Кроме того, доступен ридер флеш-карт SD UHS-II.

Cougar наделила док-станцию DS10 многоцветной подсветкой

Есть по одному порту USB Type-C 3.1 Gen2 и USB Type-A 3.1 Gen2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Предусмотрены два разъёма USB Type-A 3.1 Gen1.

В оснащение входят гигабитный Ethernet-порт, стандартное аудиогнездо и дополнительный разъём USB Type-C (для подключения сетевого адаптера питания).

Cougar наделила док-станцию DS10 многоцветной подсветкой

Док-станция наделена многоцветной подсветкой RGB, эффект от которой усиливается благодаря зеркальному дизайну Mirror-Reflex. Информации об ориентировочной цене новинки пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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