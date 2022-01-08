Cougar наделила док-станцию DS10 многоцветной подсветкой

Компания Cougar анонсировала компактную док-станцию DS10 для портативных компьютеров: новинка предоставляет набор разъёмов для подключения различных периферийных устройств и дисплеев.

Источник изображений: Cougar

Для подключения к ноутбуку служит интерфейс USB Type-C. Технология Power Delivery позволяет подавать до 100 Вт энергии для подзарядки аккумуляторной батареи.

Станция наделена двумя коннекторами HDMI: можно одновременно подключить два монитора с разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц. Кроме того, доступен ридер флеш-карт SD UHS-II.

Есть по одному порту USB Type-C 3.1 Gen2 и USB Type-A 3.1 Gen2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Предусмотрены два разъёма USB Type-A 3.1 Gen1.

В оснащение входят гигабитный Ethernet-порт, стандартное аудиогнездо и дополнительный разъём USB Type-C (для подключения сетевого адаптера питания).

Док-станция наделена многоцветной подсветкой RGB, эффект от которой усиливается благодаря зеркальному дизайну Mirror-Reflex. Информации об ориентировочной цене новинки пока нет.



