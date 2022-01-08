ASUS обновила игровой ноутбук ROG Flow X13 — он получил чип Ryzen 6000 и поддерживает внешние видеокарты RTX 3080 и RX 6850M XT

Компания ASUS представила обновлённый компактный игровой ноутбук ROG Flow X13. Система получила процессор серии Ryzen 6000, а также предлагает поддержку внешних видеокарт GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6850M XT.

Источник изображений: ASUS

В основе обновлённого игрового ноутбука ROG Flow X13 используется 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 9 6900HS с частотой до 4,9 ГГц, 20 Мбайт кеш памяти L2+L3 и TDP на уровне 35 Вт. В составе процессора присутствует встроенное графическое ядро Radeon 680M с 12 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 2, работающими на частоте до 2,4 ГГц. Уровень производительности «встройки» аналогичен мобильной GeForce MX450. Также предусмотрено оснащение штатной дискретной мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт памяти GDDR6.

Производитель также предлагает для обновлённого ROG Flow X13 установку до 32 Гбайт памяти стандарта LPDDR5 и твердотельный NVMe-накопитель PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. К системе можно подключить внешнюю док-станцию с мобильными GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6850M XT.

ROG Flow X13 может быть оснащён двумя вариантами 13,4-дюймового дисплея с соотношением сторон 16:10. Один обладает разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом пространства sRGB, второй представляет собой сенсорную панель с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и 116-процентным покрытием цветового пространства sRGB.

В набор внешних разъёмов ROG Flow X13 входят один USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 3.2 Gen 2 Type-C с функциями DisplayPort и зарядки, один HDMI 2.0b, один интерфейс для подключения док-станции ROG XG Mobile с внешней видеокартой и один комбинированный 3,5-мм аудиоразъём.

Новинка поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также оснащена аккумулятором ёмкостью 62 Вт·ч и блоком питания мощность 100 Вт. Вес устройства составляет 1,3 кг, а размеры равны 29,9 ? 22,2 ? 1,58 см. О цене обновлённой портативной игровой системы производитель не сообщил.



