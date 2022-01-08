Самые интересные новинки, показанные на выставке CES 2022

На этой неделе в Лас-Вегасе прошла выставка CES 2022, на которой была представлена масса интереснейших новинок. В данном материале мы вкратце расскажем о самом интересном, в основном из области компьютерных комплектующих, но не только.

Самые важные «железные» анонсы состоялись в первый день выставки. Компания Intel в рамках CES 2022 представила мобильные процессоры семейства Alder Lake. В него вошло 28 моделей с числом ядер до 14 (6P+8E) и частотой до 5,0 ГГц. Игровые ноутбуки на Alder Lake будут доступны с февраля, а тонкие модели появятся в течение первого квартала. Кроме того, Intel представила 22 настольных процессора семейства Alder Lake для массового рынка. Они не поддерживают разгон и входят во все имеющиеся серии: от Core i9 до Celeron. Также был представлен оверклокерский 16-ядерный процессор Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц при нагрузке на одно ядро и до 5,2 ГГц — при нагрузке на все ядра. Наконец, Intel официально объявила о начале поставок графических карт Intel Arc Alchemist в адрес OEM-партнёров. Карты будут использоваться более чем в 50 моделях мобильных и настольных систем.

Компания AMD в свою очередь представила новые мобильные процессоры Ryzen 6000-й серии. Они построены на 6-нм ядрах Zen 3+ и обладают встроенной графикой с архитектурой RDNA 2. Также были представлены обновлённые мобильные видеокарты серий Radeon RX 6000M и RX 6000S. На десктопном направлении был анонсирован Ryzen 7 5800X3D — первый и единственный процессор Zen 3 с технологией 3D V-Cache. Также AMD предварительно показала десктопные процессоры Ryzen 7000, которые будут производиться по техпроцессу 5 нм, получат микроархитектуру Zen 4, частоты до 5,0 ГГц и будут поддерживать DDR5 и PCIe 5.0. Для настольных ПК AMD выпустила видеокарты Radeon RX 6500 XT за $199 и Radeon RX 6400.

Завершила тройку наиболее мощных «железных» анонсов компания NVIDIA, которая представила доступную игровую видеокарту GeForce RTX 3050 за $249. Ещё NVIDIA показала флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti с повышенной на 11 % относительно RTX 3090 производительностью. Наконец, NVIDIA на своей презентации представила мощные мобильные видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti.

Компания Alienware подготовила для CES 2022 довольно много новинок, из которых нам хотелось бы выделить игровой монитор Alienware 34 Curved QD-OLED. Это первый в мире игровой монитор на панели QD-OLED — матрице на органических светодиодах с квантовыми точками. Он обладает диагональю 34 дюйма, разрешением 3440 ? 1400 точек и частотой 175 Гц.

В свою очередь Razer отличилась экстравагантным концептом Project Sophia. Это мощный игровой компьютер, интегрированный в стол, который также оснащён огромным OLED-дисплеем. Последний может иметь диагональ 65 или 77 дюймов. Система позволяет добавлять различные модули, вроде дополнительных экранов, беспроводных зарядок для смартфонов, графических планшетов и другого.

Среди мобильных ноутбуков отметим две новинки ASUS. Тайваньская компания представила на CES 2022 необычное устройство под названием Zenbook 17 Fold OLED — это планшет с огромным 17,3-дюймовым гибким экраном, который может складываться пополам как книга. Второй интересной новинкой также стал планшет — игровая модель ROG Flow Z13, у которой внутри расположился 14-ядерный процессор Intel и который поддерживает внешние видеокарты вплоть до GeForce RTX 3080.

Компания TP-Link представила на CES 2022 необычный роутер Archer AXE200 Omni. Его особенность заключается в том, что он оснащён четырьмя антеннами, которые автоматически складываются и поворачиваются для наилучшей передачи сигнала Wi-Fi подключённым устройствам. Новинка поддерживает Wi-Fi 6E и передачу данных со скоростью до 4,8 Гбит/с.

Самым необычным компьютерным корпусом на CES 2022 стала новинка от CyberPowerPC, передняя панель которого выполнена из 18 моторизованных треугольных секций, которые могут открываться и закрываться благодаря специальным подвесам и электрическим приводам. Таким образом не только можно менять внешний вид кейса, но также обеспечивать лучшую вентиляцию под нагрузкой, просто открывая секции.

Также на CES 2022 было уделено много внимания электромобилям. Так компания Sony представила прототип электрического кроссовера Vision-S, а заодно объявила о планах по выходу на автомобильный рынок. Представленный концепт обладает не менее чем 40 датчиками, в том числе четырьмя лидарами.

Наконец, BMW показала в действии технологию моментальной смены цвета кузова автомобиля нажатием одной кнопки. Выглядит впечатляюще. Основана технология на покрытии кузова плёнкой на основе электронных чернил и пока что позволяет менять цвет с белого на чёрный, а также градации серого.



