Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11

Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11

Компания ASUS представила относительно компактный настольный компьютер S501MD, подходящий для выполнения широкого спектра задач — от повседневной работы и создания контента до дистанционного обучения и игр.

Источник изображений: ASUS

Десктоп заключён в корпус с габаритами 160 ? 318,9 ? 367,8 мм. Во фронтальной части располагается оригинальная панель с трёхмерной геометрической формой в виде треугольников.

В основу положена аппаратная платформа Intel Alder Lake. Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-12700 с двенадцатью ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 4,9 ГГц. Допускается использование до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4.

Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11

Система может быть оборудована жёстким диском вместимостью 2 Тбайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту и твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0 ёмкостью 1 Тбайт.

Дебютировал десктоп ASUS S501MD с чипом Intel Alder Lake и ОС Windows 11

Оснащение включает сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, аудиосистему формата 7.1, опциональный оптический привод DVD. Есть интерфейсы HDMI 1.4, D-Sub, DisplayPort 1.2, два гнезда PS/2, порты USB 2.0 Type-A и USB 3.2 Gen 1 Type-A. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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